AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-07 13:50:40

Xbox One X officielt lanceret

Ventetiden er slut, Xbox One X er officielt lanceret, og med i lancerings-kanon, kommer en række 4K optimeret gaming videoer, der dermed skyder Xbox One X ud over rampen med et brag af showcase lir

Op af hatten, foruden et flot ydre, trækker Microsoft 4K Ultra HD gaming og 6 TFLOPS, 12 GB GDDR5 RAM, og 40% mere performance end nogen anden konsol på markedet.



Takket være en custom 8 core AMD processor, som er clocket på 2.3GHz, bringer den nye Xbox One X nye muligheder til bordet inden for konsol-gaming.



Nedenstående launch trailer tager os en tur gennem herligheder, og fremviser hvad 4K gaming er i stand til på konsoller.



Specifikationer på Xbox One X:



– CPU: Eight-core 2.3GHz processor

– GPU: 40 compute units at 1172MHz

– RAM: 12GB GDDR5 (shared between system and GPU)

– Bandwidth: 326GB/s

– Storage: 1TB hard disk

– Disc: UHD Blu-ray player

– Video: 4K output, HDR 10 support

– Audio: DTS 5.1, Dolby Digital 5.1 and Atmos, PCM 2.0, 5.1, 7.1

– Wireless: Bluetooth, dual-band Wi-Fi, Wi-Fi Direct, IR blaster

Folkene bag skriver:



Xbox One X games specifically enhanced for the new console and providing up to 4K HDR resolutions include titles such as The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition (4K, HDR), Wolfenstein II: The New Colossus (4K, HDR), Star Wars Battlefront II



"Watch as Turn 10’s Dan Greenawalt, Bill Giese, Chris Tector plus Xbox’s Albert Penello and IndyCar Champion Josef Newgarden tell the story of how Turn10 Studios built the ultimate racing experience and the visual showcase for the Xbox One X. Experience the danger and beauty of competitive racing at the limit in Forza Motorsport 7. Enjoy gorgeous graphics at 60fps and true 4K resolution in HDR. Collect over 700 Forzavista cars, including the largest assortment of Ferraris, Porsches, and Lamborghinis ever. Master over 30 famous environments with race conditions that change every time you race".