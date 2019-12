AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-20 11:46:09

Xbox One X preorders åben worldwide til $499 (video)

Glem alt om 30 FPS, når du kobler af med din konsol. Xbox One er officielt lagt på nettet til forudbestilling, og her lover producenten 4K @ 60 fps.

Ventetiden er slut, og som ventet åbner Microsoft op for preorders globalt for deres nye 4K Ultra HD konsol, Xbox One X, tidligere kendt som Project Scorpio.



Du kan altså fra dagsdato forudbestille Xbox One X til en pris på £450 eller $499 I USA inkluderet 1TB lager. De første konsoller står klar til at forlade lageret fra 7 november.



Grundet den ret potente hardware under den smukke overflade, er Xbox One X konsollen i stand til at håndtere spil i 4K @ 60 frames per second.



Dermed åbnes der op for udviklerne, kan skabe nye spil med forbedret grafik og optimeret loadtider grundet tilførslen af ekstra performance under motorhjelmen på One X konsollen.



Specifikationer på Xbox One X inkluderer:



– CPU: Eight-core 2.3GHz processor

– GPU: 40 compute units at 1172MHz

– RAM: 12GB GDDR5 (shared between system and GPU)

– Bandwidth: 326GB/s

– Storage: 1TB hard disk

– Disc: UHD Blu-ray player

– Video: 4K output, HDR 10 support

– Audio: DTS 5.1, Dolby Digital 5.1 and Atmos, PCM 2.0, 5.1, 7.1

– Wireless: Bluetooth, dual-band Wi-Fi, Wi-Fi Direct, IR blaster

– Connectors: 2x HDMI (2.0b out, 1.4b in), 3x USB 3.0 ports, IR out, S/PDIF, Ethernet