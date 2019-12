AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-02 12:35:20

Xbox One X understøtter 1440p skærme ifølge Microsoft

Xbox One X understøtter 1440p skærme ifølge Microsoft, og dermed manes alle gætterie til jorden, så vi kan se frem til eyecandy på vores 1440p skærme.

Skulle tvivlsspørgsmålet være tilstede, hvorvidt Xbox One X understøtter 1440p skærme, så maner Microsoft nu alle gisninger til jorden, og bekræfter understøttelse af 1440p skærme, og ikke som frygtet, en nedgradering til 1080p.



Under de spæde opstartsrygter, proklamerede Microsoft deres Xbox One X ville understøtte 4K Ultra HD og 1080p skærme, men jungletrommerne pegede i anden retning, som producenten nu banker 7 tommer søm gennem – din 1440p røv er reddet.



Fra 7 november 2017, åbner Microsoft for deres Xbox One X godtepose, og derfor kan du se frem til at nyde 4K games på deres konsol, som blandt andet byder på massive 6 TFLOPS of processing power og 12 GB GDDR5 RAM.



Du kan forudbestille Xbox One X til en pris på $499.



Kommende specs kan du se frem til på Xbox One X:



– CPU: Eight-core 2.3GHz processor

– GPU: 40 compute units at 1172MHz

– RAM: 12GB GDDR5 (shared between system and GPU)

– Bandwidth: 326GB/s

– Storage: 1TB hard disk

– Disc: UHD Blu-ray player

– Video: 4K output, HDR 10 support

– Audio: DTS 5.1, Dolby Digital 5.1 and Atmos, PCM 2.0, 5.1, 7.1

– Wireless: Bluetooth, dual-band Wi-Fi, Wi-Fi Direct, IR blaster

– Connectors: 2x HDMI (2.0b out, 1.4b in), 3x USB 3.0 ports, IR out, S/PDIF, Ethernet



Kommende features på Xbox One X:



– Play over 100 console exclusives like Gears of War 4 on the newly designed Xbox One S

– Watch 4K Blu-ray movies and stream 4K video on Netflix and Amazon Video

– Experience richer, more luminous colors in games and video with High Dynamic Range technology

– Play Xbox 360 games with the advanced features of Xbox One

– Suspend and resume your game whenever you want

– Play with friends on Xbox Live, the fastest, most reliable gaming network

– Pick up where you left off on another Xbox One or Windows 10 PC with Xbox Play Anywhere titles like Gears of War 4 and ReCore