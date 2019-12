AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-04 14:38:18

Xbox One X vs PS4 Pro vs PC sammenlignet, og vinderen er...

Skulle du være blandt dem der altid forsvarer om PC er bedre til gaming end konsoller, så har vi måske fundet den hellige gral – en sammenligning. Eller står du overfor at skulle vælge mellem PC eller Microsoft Xbox One X, som prissættes som en fin gaming PC, så vil du uden tvivl elske denne video, hvor der sammenlignes mellem Xbox One X vs PS4 Pro vs PC. Computerdelen repræsenteres af en ret budgetvenlig spand til £500 for at være i samme prissegment som Sony og Microsoft konsollerne.

Microsoft Xbox One X specifikationerne omfatter:

– CPU: Eight-core 2.3GHz processor

– GPU: 40 compute units @ 1172MHz

– RAM: 12GB GDDR5 (delt mellem system og CPU)

– Bandwidth: 326GB/s

– Lager: 1TB harddisk

– Disc: UHD Blu-ray

– Video: 4K output, HDR 10 support

– Audio: DTS 5.1, Dolby Digital 5.1 and Atmos, PCM 2.0, 5.1, 7.1

– Wireless: Bluetooth, dual-band Wi-Fi, Wi-Fi Direct, IR blaster

Microsoft forklarer følgende om “worlds most powerful console”

With 40% more power than any other console, experience immersive true 4K gaming. Games play better on Xbox One X. 12GB GDDR5 of graphic memory add speed and power to game performance to enable bigger worlds, further horizons, and quicker load times A 6 Teraflop GPU enables 4K environments and characters to become more realistic than ever, with more detail and smoother animations. Game graphics are faster and more detailed with 326 GB/sec memory bandwidth, to keep your gaming momentum flowing.