AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-26 10:08:52

Xbox One tastatur og understøttelse af mus på vej fra Microsoft og Razer

Microsoft har inddraget en samarbejdspartner i denne lancering, og det bliver ikke mindre end Razer, der bliver partner in crime på migreringen af keyboard og understøttelse af mus på Xbox One konsollen.

Microsoft har inddraget en samarbejdspartner i denne lancering, og det bliver ikke mindre end Razer, der bliver partner in crime på migreringen af keyboard og understøttelse af mus på Xbox One konsollen.

Det skal siges det ikke er første gang Microsoft teaser for omtalte, men denne gang skulle det være en realitet, og den officielle annoncering skulle komme under et X018 event, som løber af staben 10 november 2018.



”Saturday November 10th the fourth-annual Xbox FanFest will take place in Mexico City, where more than 10,000 fans will gather to learn more about Xbox games, gear and features. Microsoft will also be livestream all the X018 action through its Inside Xbox channel for those that will be able to travel to Mexico City for the event. Coverage streams on Mixer from November 10-11, 2018; Inside Xbox runs 3:00pm–5:00pm DF/CT on Saturday”



“Whether you’ve been with us for years, months, weeks, or you’re still considering joining our global community, this is a moment where all of us come together. Mark your calendars for Saturday, Nov. 10, and tune into Mixer throughout the weekend of Nov. 10-11 for additional X018 news. ”



Du kan læse mere HER

Image credit: Microsoft