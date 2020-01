AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-05 11:09:48

Xbox får sin egen serie af personlige hygiejneprodukter

Nyeste tilføjelse til Xbox serien, er ikke et flight stick eller et smart rat og pedal sæt til racer spil eller sågar en specialudgave af konsollen med LED belysning, tastatur og en mus.

Nyeste tilføjelse til Xbox serien, er ikke et flight stick eller et smart rat og pedal sæt til racer spil eller sågar en specialudgave af konsollen med LED belysning, tastatur og en mus.



Microsoft har nu annonceret sin egen serie af personlige hygiejneprodukter til Xbox.



Gennem årene har vi set mange produkt crossovers som medr KFC / Huawei smarttelefonen, Pizza Hut-sneakers, KFC wing box dronen drone, Sony / Nike PlayStation sneakers, et KFC VR spil, og så er et crossover med Xbox og hygiejneprodukter måske ikke så bizar.



Resultatet kommer som et udspring fra et partnerskab mellem Microsoft og Unilever, som er skaberen af Ax linjen for personlig plejeprodukter. Sammen producerer de Xbox branded body wash, shower gel og deodorant.



Ifølge Gamespot vil produkterne blive frigivet under Lynx linjen, hvilket er, hvad Ax produkter kaldes uden for USA. Dette skyldes, at produkterne kun vil være tilgængelige i Australien og New Zealand.



Microsofts egen udlægning forlyder:



“We see Xbox fans achieve incredible things every day, and we wanted to celebrate that elevated skill, passion, and determination by creating something truly special,” said business group lead for Xbox Australia / New Zealand Tania Chee. “Now, powering up can be as simple as a quick spray before you head out the door.”



Lugter det som en gamer?



I henhold til produktbeskrivelsen lugter det som frugt, urter og forskellige træagtige dufte.

“Lynx Xbox is a fresh scent of pulsing green citrus, featuring top notes of kaffir lime and winter lemon, aromatic herbal middle notes of mint and sage, and woody bottom notes of patchouli and cedarwood. Containing a range of natural essential oils, the Xbox Lynx range comes with a sleek new look and features a body spray, deodorant, and shower gel.”

Kilde & Billeder

Xbox, Gamespot