AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-25 09:31:28

Xbox og PC gamers får nu en hjælpende hånd fra Razer med en ny kontroller

Har du ikke nok i WSAD eller standardkontrollerne på din Xbox, så er Razer klar med løsningen på dit problem.

Razers nyeste skud på stammen, Razer Wolverine Ultimate, er udviklet til Xbox og PC, og star klar til at give dig det ultimative gamer-værktøj, når der skal kobles af i den virtuelle verden.



Den officielt licenserede Wolverine Ultimate kontroller er designet til maksimal tilpasning med udskiftelige D-Pads, en række udskiftelige thumbsticks med forskellige højder og former, og seks genaktiverbare triggers og knapper.



Designet på Razer Wolverine Ultimate, er naturligvis udstyret med en lille RGB lighting strip, som inddrager producentens Razer Chroma i Xbox konsollens verden.

Min-Liang Tan, Razer co-founder og CEO hos Razer udtaler:



“You can choose from an 16.8 million colours in various pulsing or swirling patterns. You can also just set it to static if that is too much of a distraction. It is a visually pleasing option for your gaming needs. Also a more comfortable option. So this new controller should be a hit with gamers, while it also adds some flair to your gaming session”



“We’ve taken our time with the development of the Razer Wolverine Ultimate to really get it right”

“Thanks to endless design iterations and pro-gamer feedback, we’re proud to be finally releasing a new contender for the crown.”



Razer Wolverine Ultimate er i butikkerne fra starten af september til en pris på U.S. $159.99 / EU €179.99

Du kan læse meget mere om Razer Wolverine Ultimate HER