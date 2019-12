AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-08 11:21:39

Zelda og Mario Nintendo Switch gamepads annonceret til $30

Jagter du gamepads, som skiller sig ud fra mængden, så har PowerA er et godt bud på omtalte. Denne gang inddrager de populære spil som en del af temaet

Mon ikke de fleste elsker Nintendo Switch Joy-Con kontrollers til gaming, men er du derimod mere til retro-style i gamepad form, så bør du kigge i retning af PowerA og deresd nyeste kontrollers designet til netop Switch. Den ene prydet med et cool Zelda tema, mens andet udspil er designet i ren Mario tema, Begge gamepads er prissat til $30.



Begge kontrollers er officiel licenseret af Nintendo.

PowerA skriver følgende:



Both controllers have interchangeable analog caps depending on your personal preference, and also a 10-foot removable USB cable. These controllers have been listed as being released on the 23rd of October and pre-orders are currently being accepted on Amazon.



