Apex Legends Global Series annonceret

EA og Respawn har annonceret Apex Legends Global Series.





EA og Respawn har annonceret den første internationale, multi-tournament esports konkurrence til Apex Legends nogensinde, med titlen Apex Legends Global Series. Konkurrencen har en præmiepulje på over $ 3 millioner, og spillere fra over 60 lande er berettigede til deltagelse.

Registrering begynder den 25. januar 2020 med de indledende konkurrencer med potentiale for avancering til live-stadiet, regionale turneringer og senere globale konkurrencer. Turneringens højeste niveau vil bestå af tre Apex Legends Global Series Majors-turneringer med 100 three-player squads pr. serie, og den sidste mesterskabskamp vil bestå af de 60 øverste hold i verden, der konkurrerer om $ 1 million i præmier.

"Competition is at the heart of Apex Legends," said Respawn head Vince Zampella, Head of Respawn Entertainment. "We expect that esports will play a big role in the future of Apex Legends and it all starts here, with the Apex Legends Global Series. We look forward to seeing who, out of our millions of players, will become true legends of the arena."





