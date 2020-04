AUTHOR :

Astralis kæmper for førstepladsen i Madrid

Med over 12 måneder som verdens bedste Counter-Strike-hold, har Astralis cementeret sig som et af historiens bedste hold.

Med over 12 måneder som verdens bedste Counter-Strike-hold, har Astralis cementeret sig som et af historiens bedste hold. Nu indtræder det danske stjernehold, sammen med seks af verdens bedste hold, i en ny sæsonbaseret turneringsmodel i det allerede etablerede BLAST Pro Series som Astralis har vundet tre gange i “stand-alone” formater.

Danny “zonic” Sørensen, træner, Astralis:

- Det er nyt, at der laves sæsoner på denne måde, og det betyder at alle resultater af alle kampe i turneringen tæller. Vi ligger nummer to efter de første to runder i Sao Paulo og Miami, så der er lidt pres på i forhold til den kommende weekends turnering i Madrid, lyder det fra træneren, som fortsætter:

- Vi elsker at spille og vi elsker at møde de tusindvis af fans der er til turneringerne, så vi prioriterer selvfølgelig altid at spille de største og vigtigste turneringer - også af hensyn til vores muligheder for at gøre det bedst muligt i alle kampe, vi spiller. Alle 7 hold i den globale BLAST Pro Series turnering er blandt de bedste i verden, og alle deltager i fem af 7 turneringer i løbet af sæsonen for at kvalificere sig til den globale finale. Den sæsonbaserede model passer os rigtig godt, men vi er selvfølgelig ikke helt tilfredse med kun, at ligge nummer to lige nu, siger Danny “zonic” Sørensen.

Leaderboard i BLAST Pro Series 2019 sæsonen efter to turneringer:

Lukas “gla1ve” Rossander, In-Game Leader, Astralis:

- Jeg ser frem til at deltage i en liga, som betyder, at der ikke bare er noget på spil til hver turnering, men også på den lange bane. De bedste hold kvalificerer sig til den globale finale, og det er selvfølgelig et af vores mål for 2019, konstaterer “gla1ve”.

Astralis var blandt favoritterne ved den seneste BLAST Pro Series i Miami, men holdet levede langt fra op til værdigheden. Det betød samtidig, at man tabte førstepladsen på sæson-ranglisten til amerikanske Team Liquid. Næste BLAST Pro Series-turnering for danskerne er ved BLAST Pro Series Madrid den 10.-11. maj i Madrid Arena.

• Astralis, og de andre inviterede hold, deltager i fem ud af syv BLAST Pro Series-turneringer i løbet af en sæson.



• Hver turnering giver point, der tælles sammen på en samlet rangliste for sæsonen.

• De fire hold med flest point i en sæson mødes i en global finale i slutningen af året.

