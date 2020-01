AUTHOR : Uber

2020-01-04

Bannet i Battlefield V for brug af Wine og DXVK

Linux gamere bannet i Battlefield V for brug af Wine og DXVK. Linux brugere, der kører Battlefield V under Wine med DXVK, bliver nu permanent bannet fra Electronic Art's Battlefield V, fordi anti-cheat-systemet fejlagtigt spotter dem som cheaters.





For kort at skitsere op, er Wine et program, der giver brugerne mulighed for at køre Windows-programmer direkte i Linux. For bedre at afvikle 3D-spil, kan brugerne installere en DXVK-pakke, som skaber nye Direct3D DLL'er, der bruger Vulkan-grafik-API til at rendere spil i Wine.

Ifølge et forumindlæg på Lutris.net rapporterer flere Linux-brugere, at Electronic Art's anti-cheat-system til Battlefield V registrerer disse DLL'er som en spilmodifikation og udløser et automatisk og permanent ban mod deres konti.

"Good friends, finally after some time without being able to play Battlefield V for Linux, this week I was using lutris-4.21, I was having fun when my anti-cheat, FairFight, blew me out of the game, so I was banned. As I was not using any cheating, I think the anti-cheat considered dxvk or the table layer that used at the time as cheating, I sent an email to EA, is the alert."

Da brugerne kontaktede EA for at forklare, at de ikke snød, men snarere brugte Linux med DXVK-pakken, fik de at vide, at deres ban blev "actioned correctly" og at de ikke ville fjerne deres ban.

EA citerede især følgende regler som brud.

"Promote, encourage or take part in any activity involving hacking, cracking, phishing, taking advantage of exploits or cheats and/or distribution of counterfeit software and/or virtual currency/items"

Ifølge DXVK hjemmesiden hedder det sig, at brug af DXVK Direct3D DLL'er i multiplayerspil af anti-cheat-systemer kan betragtes som cheating, og at brugere bør bruge disse DLL'er på egen risiko.

"Manipulation of Direct3D libraries in multi-player games may be considered cheating and can get your account banned. This may also apply to single-player games with an embedded or dedicated multiplayer portion. Use at your own risk."

Efter indlægget via forums.lutris.net, har Linux brugerne ikke bevist forsøgt at cheate i Battlefield V, men simpelthen forsøgt at spille Battlefield V i et Linux-spillemiljø med en betalt licens.

At fratage brugere deres personlige valg af spillemiljøer er en kortsigtet beslutning fra enhver spiludvikler, især da flere mennesker fortsætter med at flytte til Linux desktopmiljøer.

Vi har endnu ikke set en offentlig kommentar fra EA på denne episode.