PUBLISHED : 2019-11-12 09:29

Call of Duty Modern Warfare 12 november opdatering

En ny Call of Duty: Modern Warfare 12 november opdatering er frigivet, og denne nye patch til spillet, bringer en del rettelser med sig til spillet.





Infinity Ward teamet har sendt detaljer ud om denne nyeste opdatering via en frigivet changelog. Fra hvad vi kan se, vil 12. november opdatering kommer med våben justeringer og en række rettelser til bugs i spillet. Heriblandt rettelser til singel player.og ground war.

Blandet andet kommer der rettelser til AR'er, 725, M4, FAL og EB-14.

Det er også værd at bemærke, at denne patch indeholder flere backend-rettelser for at forhindre crash og forbedre stabiliteten på tværs af alle modes og alle platforme.

Som altid vil Battlenet downloade denne patch, når den bliver gjort tilgængelig.

Nedenstående er den komplette changelog fra Infinity Ward:

Call of Duty: Modern Warfare November 12th Patch Release Notes

GENERAL FIXES:

More backend fixes to prevent crashes and improve stability across all modes and all platforms

Riot Shield:

- Fix for a bug where a player using the Riot Shield would not take explosive damage during certain situations

- Fixed an issue where the Riot Shield would stow on the players back when using Stim. (Tactical) singel player

Footsteps

- Adjusted to always play walk footstep sounds when in ADS and crouch independent of speed

- Increased the speed in which you can remain using the walk footstep sounds by slightly pressing on the movement stick

Challenges

- General fix for the UI and Challenge state getting out of sync. We’ll continue to monitor and make additional fixes as needed in future updates

- Fix for a challenge related error that could occur; DEV ERROR 5476

- Fix for Mission Challenge description, “Get Kills with a Burst Weapons” being too vague.

Piccadilly:

- Spawn tuning while playing TDM and Domination

- Domination flag adjustments; B Flag is now near the busses instead of the center fountain

Weapons:

- ARs: Minor hip spread adjustment

- 725: Reduce range

- M4: increase hip spread, decrease damage to the head

- FAL: Reduced recoil, increased ADS speed

- EB-14: Increase ADS speed

- Miscellaneous ammo reserve adjustments upon spawning to be in-line with other weapons of their class

Special Operations:

- Fix for a bug where a player using the Overkill perk with an SMG as their secondary would sometimes spawn without a primary weapon when joining a match in progress





