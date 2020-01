AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-12-22 19:50

CoD: Modern Warfare er populært

Mere end 500 millioner timers multiplayer spil og 300 millioner multiplayer spil er det blevet til for Call of Duty: Modern Warfare siden udgivelsen.





Activision har løftet sløret for de seneste salgstal for Call of Duty: Modern Warfare, og det er imponerende tal, der kommer på bordet. Der er blevet solgt for mere end en milliard på verdensplan, og spillet har allerede rundet et imponerende antal multiplayer timer.

Ved udgivelsen kom Call of Duty: Modern Warfare med en række features, som ikke var set tidligere i serien, som blandt andet Crossplay og cross-progression, mens andre ting som season pass var blevet fjernet, for at undgå at splitte spillerbasen op. Det betyder, at alt indhold efter udgivelsen vil blive gratis tilgængeligt.

Det betyder naturligvis ikke, at der ikke er mulighed for at bruge penge på in-game items, og nogen har beskyldt Activision/Blizzard for at forsøge at klemme penge ud af spillerne. Sidste drama på den front er, at man nu har låst muligheden holde styr på sin kill/death ratio i løbet af spillet. Det kan kun ses på den endelige score tavle efter kampen er slut... ELLER man kan købe sig til det via in-game items, som viser de oplysninger, som indtil nu har været en fast del af Call of Duty spillene.





Den kritik ændre dog ikke ved, at spillet er populært og Activision har meldt ud, at Call of Duty: Modern Warfare er det mest spillede Call of Duty spil de seneste seks år.

Byron Beede executive vice president og general manager for Call of Duty at Activision, har udtalt:

“The momentum for Modern Warfare from day one has been incredible. Players are having a great time and are continuing to engage across the multiplayer experience at the highest level in years. We’re also seeing new franchise highs for this console generation in hours played, hours per player and average daily players. It’s great to see the fan response to the hard work from our development teams led by Infinity Ward. Players are having a great time, and there’s much more to come as we continue to deliver new content.”





Patrick Kelly, co-studio head og creative director for udvikleren Infinity Ward, tilføjede:

“We’re bringing our players together to play across all platforms. That continues today with a new wave of content coming to everyone for free. Starting today Vacant and Shipment are in full multiplayer rotation. Players can also jump into new Gunfight maps, play a new Special Ops mission and play fun new modes, starting with Cranked.”