AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-21 00:23:40

eSports-stjerne: Alle hold burde have en sportspsykolog

Sportspsykologer er nødvendige i mange sportsgrene. De ville også få en større rolle at spille i eSports-miljøet, hvis det stod til Abay "HObbit" Khasenov.

Abay "HObbit" Khasenov er en såkaldt "rifler" på CS:GO-holdet Gambit Esports. Han er en af de få professionelle spillere fra Kazakhstan, der gør sig gældende på den helt store eSports-scene.

Khasenov havde et fantastisk 2016, hvor det blandt andet blev til en MVP-pris ved DreamHack Winter. Han er om nogen en af dem, der hviler et stort pres på for igen at levere på et højt niveau i 2017.

Det er dog ikke altid let at leve op til forventningerne, hvorfor Khasenov nu er gået hen og blevet en af de varmeste fortalere for, at alle eSports-hold burde ansætte en sportspsykolog.

- Jeg er sikker på, at psykologi er vigtigt i 50 procent af de store turneringer. Jeg synes derfor, at alle professionelle hold burde have en sportspsykolog, udtaler Abay Khasenov til theScore esports.

Gambit Esports sluttede for nyligt i top 8 ved DreamHack Masters i Las Vegas. Holdet vil uden tvivl være opsat på at levere bedre i fremtiden.