AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-10 16:02

Epic giver sig: Fortnite i Google Play Store

Da Epic lancerede Fortnite til Android, foretog virksomheden i samme omgang et kontroversielt træk, hvor de besluttede at omgå Google Play Store. I stedet valgte virksomheden at lancere spillet via sit eget websted, hvor brugerne skulle downloade spillet, hvilket efterfølgende resulterede i nogle udtrykte bekymring over på grund af muligheden for malware.





Ifølge en rapport fra 9to5Google, har Epic omsider givet sig og meddelt, at de vil bringe Fortnite til Google Play. Virksomheden håber også, at Google vil tage sin politik op til fornyet overvejelse, hvor de hævder, at det 30% cut, som Google anmoder om fra udviklere, er "ulovlig" for en distributionsplatform, der har en markedsandel på over 50%.

Google har siden reageret på Epics påstande ved at sige:

“Android enables multiple app stores and choices for developers to distribute apps. Google Play has a business model and billing policy that allow us to invest in our platform and tools to help developers build successful businesses while keeping users safe. We welcome any developer that recognizes the value of Google Play and expect them to participate under the same terms as other developers.”

Vi kan forestille os, at Epic ikke kan være begejstret med et 30% cut, især når det er kommet frem, at de tilbage i 2018, hvor Fortnite kom til iOS efter sigende tjente 2 millioner dollars om dagen. Så 30% cut vil repræsentere mange penge.