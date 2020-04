AUTHOR : Sebastian

PUBLISHED : 2019-06-27 08:14

Første PlayStation 5 benchmark er lækket

Sony har indtil videre ikke bekræftet de officielle specifikationer til PlayStation 5, men nu ser det ud til at vi en lille forsmag på goderne, hvis denne kilde taler sandt.

Indtil nu, har Sony kun udmeldt at PlayStation 5 vil blive baseret på AMD’s nye Zen 2 arkitektur, men de har ikke bekræftet hvorvidt det er en dedikeret CPU+GPU, eller en APU ligesom i PS4.





Et læk er midlertidig dukket op på Twitter igennem Tum_Apisak, der tidligere er kendt for at lække hardware. Lækket fremviser en APU ved navn ”Gonzalo”, der efter sigende skulle være den APU PlayStation 5 er udstyret med (dog et engineering sample, så det endelige produkt og resultat kan variere).

Ifølge lækket er ”Gonzalo” APU’en blevet testet i det velkendte 3DMark Fire Strike benchmark, og resultatet ser lovende ud. PS5 APU’en formår at score over 20.000 point, hvilket altså bringer den på et lille niveau over Nvidia GTX 1080 og AMD Vega 64.

Resultatet er bestemt imponerende for en konsol (og en APU i det hele taget), dette burde bestemt gøre PS5 i stand til at afvikle spil i høje opløsninger, så længe dette læk er sandt.

Eftersom dette indtil videre kun er enkelt benchmark, giver det ikke os et komplet billede af PlayStation 5’s kræfter, men det giver os trods alt en lille idé om, hvad PS5 nogenlunde kan præstere.



Her er nogle af de store features Sony har bekræftet indtil videre:

- PS5 benytter sig af et ”specialised” SSD-drev

- PS5 understøtter 8K opløsning og ray tracing

- PS5 er bagudkompatibel med PS4 spil



Sony har endnu ikke lagt en dato for lanceringen af PlayStation 5, men et gæt på slutningen af 2020 vil nok ikke være helt af sporet, da Xbox allerede har bekræftet en ”Holiday 2020” lancering, for deres next-gen ”Scarlett” konsol.

Billeder og kilder: Lordsofgaming, Twitter/tum_apisak, Pushsquare