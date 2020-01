AUTHOR : Uber

2019-12-26

Facebook Gaming tilføjes to nye Pokémon spil

Pokémon-selskabet har føjet to nye eksklusive spil til Facebook Gaming. Pokémon Tower Battle', udviklet af Bombay Play, og Pokémon Medallion Battle, udviklet af GCTurbo.





Feriesæsonen lige før 2020 er selvfølgelig et godt tidspunkt at frigive nye spil. Det første – Pokémon Tower Battle handler om at skabe det højeste tårn og stige i niveau. Dog vil det være mod andre spillere i realtid, og derfor højnes sværhedsgraden. Derudover har du også rangliste til rådighed til at se, hvem der præsterer bedst. Du kan også konkurrere mod dine Facebook-venner i stedet for tilfældige profiler.

Umildbart et meget simpelt spil, men du skal bør lave en god strategi for at få bedte mulige resultat.

Pokémon Medallion Battle er et strategispi med kortl, hvor du også kan træne / udvikle din Pokémon. Hver måned tilføjes nye pokémoner til spillet

Tower Battle spillet er tilgængeligt for brugere globalt. Medallion Battle vil dog være begrænset til udvalgte lande, og beklageligt er Danmark ikke blandt disse på nuværende tidspunkt.