AUTHOR : Simon

PUBLISHED : 2018-09-12 18:38:00

Far Cry 5: Dead Living Zombies

Sidste gang vi stiftede bekendtskab med Far Cry serien, sendte vi en velfortjent 10/10 i score over disken, og vi har ikke fortrudt beslutningen. 28. august kom senere seneste DLC release på markedet, Dead Living Zombies, og vi er klar med vores dom over seneste udspil i Far Cry 5 DLC serien.

For næsten 6 måneder siden, anmeldte vi her på Tweak.dk det nyeste spil i Far Cry serien. Jeg gav spillet 10/10 i score og det står jeg ved den dag i dag. Sidenhen er der løbet meget vand gennem åen, og d. 28. august udkom den sidste af de tre annoncerede DLC pakker, Dead Living Zombies.

Der er ingen grund til at gennemgå alt det kedelige og tekniske, da der ikke er sket nogen ændringer på den front. Så hvis du kan køre Far Cry 5 på din computer, så kan du også køre Dead Living Zombies.

Læs vores test af Far Cry 5

Story

Som vi kender det fra Far Cry serien, så bygger spillene altid op om en eller anden historie. I Dead Living Zombies følger vi manuskriptforfatteren Guy Marvels forsøg på at ”pitche” en idé, om helt ny og speciel zombie film til et filmselskab. Som spiller gennemspiller man Guy’s salgs pitches som en slags fortælling, hvor Guy og en gut fra filmselskabet på skift kommenterer på de ting, som spilleren har gang i, og hvad spillerens næste mål er.

Gameplay

Bortset fra kommentarsporet, som til tider er ret sjovt og underholdende, minder gameplayet rigtig meget om de fleste andre zombie spil – dræb horder af zombier andet andet kravl med begrænset ammunition. Det kan lyde kedeligt på papir, men i virkeligheden fungerer det ganske godt. De missioner spilleren bliver sendt ud på, er alsidige i forskellige settings, med opgaver som ganske enkelt bare at dræbe zombier og ødelægge de biologiske våben der skaber dem inden der spawner nye horder, eller bare dræb alt hvad man ser.

Generelt set er missionerne forholdsvist korte og ret nemme at gennemføre. Der er heller ikke så mange af dem, så efter et par timers spil, kan man have gennemført hele DLC’ens storyline. Der er mulighed for at gennemføre spillet solo eller i co-op mode, hvor sidstnævnte giver lidt ekstra udfordringer med hensyn til sværhedsgraden. Der kræves altså taktisk samarbejde, for at gennemføre sammen med en anden spiller.

Har man gennemført en mission, er der også mulighed for at gentage den i en såkaldt ”score attack”, hvor det gælder om at gennemføre missionen med flest mulige point. Pointene gives for stort set alt – kills, headshots, explosioner og så videre. Score attack kan også spilles solo eller co-op.

I vanlige Far Cry stil, er der også spredt små sjove easter eggs rundt omkring, som man kun opdager hvis man rent faktisk giver sig tid til at udforske området man befinder sig i.

Konklusion

Det er svært at konkludere det helt vilde på min oplevelse med denne DLC. Dead Living Zombies er en meget sjov tilføjelse til Far Cry 5, og hvis man ønsker lidt ekstra underholdning i en presset hverdag, hvor man ikke har tid til at sidde i flere timer, så er det helt perfekt med små korte missioner med fuld action på.

Jeg har lidt udfordringer ved at se genspilningsværdien i DLC’en, da der ud over at gennemføre score attack, for at låse op for skins, ikke er meget mere at komme efter.

Dette bringer mig videre til prisen. Pt. sælges DLC’en for ca. 60,- DKK, hvilket er helt fair, taget i betragtning, at der nok ikke er mere end 6-7 timers ekstra underholdning i Dead Living Zombies.



Dette bringer mig videre til prisen. Pt. sælges DLC'en for ca. 60,- DKK, hvilket er helt fair, taget i betragtning, at der nok ikke er mere end 6-7 timers ekstra underholdning i Dead Living Zombies.

Pros:

Underholdende

Fair pris

Ganske fornuftigt gameplay

Cons:

Meget kort

Score 8/10