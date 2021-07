Kæmpe sikkerhedslæk ved Nintendo

Informationer er lækket for 160.000 Nintendo brugerkonti. Dette er bestemt ikke gode nyheder for Nintendo. Før Nintendo etablerede sin nye onlinetjeneste til Switch, brugte virksomheden det, der var kendt som Nintendo Network ID (NNID). Desværre ser det ud til, at hackere har formået at få adgang til mindst 160.000 NNID-konti og stjæle login-id'er, adgangskoder og anden brugerinformation, der er gemt i disse profiler.

28 apr. 2020 kl. 09:44 Af Uber DEL:

Der er dog nogle gode nyheder. Hvis du bruger separate adgangskoder mellem din NNID og din Nintendo-konto, er du måske ikke blandt de ramte. Men hvis du genbruger adgangskoder, er der en chance for, at hackerne potentielt kunne opsnappe adgangskoden til din hoved Nintendo-konto og muligvis efterfølgende bruger dine gemte betalingsoplysninger til at foretage køb i spillet.

Nintendo har bekræftet problemet og har erklæret, at de vil sætte NNID-login på pause indtil problemet er løst.

Som en del af forsvaret mod hackerne, har Nintendo kontaktet alle potentielle ramte ejere, og beder brugerne om at aktivere tofaktorautentisering for at sikre deres konti. Hvis du ikke er blevet underrettet af Nintendo, er du sandsynligvis ikke blevet påvirket af angrebet, men det kan være en god idé at opdatere dine loginoplysninger og aktivere tofaktorautentisering.

Læs også: Nintendo Switch 4K model med OLED display på vej





Source & Image credit:

Nintendo, ubergizmo