AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-03 12:05

Microsoft Flight Simulator følger årstiderne

Microsoft har frigivet en video, der viser deres kommende Microsoft Flight Simulator verden, der i vieoen, er beklædt med en smukt lag frisk sne.





Microsoft Flight Simulator bruger realtid 4K kameraer, Bing Maps og fordele fra Microsoft Azure for at sikre dig, at din næste tur rundt om i verden næsten er som at være der selv, undtagen uden de bekymringer, der følger med lufthavne og forsinkelser.

I videoen nedenfor kan du beundre vejret, og videoen er tilgængelig i alle kvaliteter op til og med 4K for dem af jer, der kan lide super high definition.





Det er allerede blevet bekræftet, at spillet vil have sæsoner og sæsonmæssigt tilpassende vejr med sig i spillet, som vil udfoldes i realtid.

“If there’s a storm brewing outside your house, you can wrap up warm and watch it unfold from the safety of your PC or Xbox One”

- Microsoft



Microsoft Flight Simulator frigives i år til Windows 10 og Xbox One, ogvil også være tilgængeligt via Xbox Game Pass.

Skal ventetiden fordrives på bedste MFS 2020 stil, og du ejer Microsoft Flight Simulator X på Steam, kan du deltage i en beta-test for at hjælpe med at forbedre det kommende spil. Betaen indsamler nye telemetridata, som kan hjælpe med udviklingen af Flight Simulator 2020.

Husk dog, at Flight Simulator X ikke er det kommende spil, og at deltage i X's betaen vil IKKE give dig særlig adgang eller et sneak-peak ind i MFS 2020.

Hvis du ejer Microsoft Flight Simulator X, skal du blot følge nedenstående trin for at vælge betaen. Du kan også framelde dig når som helst.

- Launch Steam and head over to your Library.

- Right click on FSX: Steam Edition.

- Select Properties.

- Select the “BETA” tab.

- Choose “fsx-beta External Beta” branch.

- Note: No code is required to get into the beta! You can just ignore the box requesting one.

- Select “yes” when asked if you allow telemetry.

- Restart your Steam Client.

- Success!





Source & Image credit:

Microsoft, Microsoft Flight Simulator