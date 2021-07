Nintendo PlayStation solgt for 2,4 millioner

Under en auktion er Nintendo PlayStation solgt for $360,000 svarende til knap 2,4 millioner kroner. "Nintendo PlayStation" lyder som en bizar drøm, men det er the real-deal. Projektet fik fodfæste, da Nintendo og Sony ville skabe en konsol, der ikke kun kunne afspille spil fra en CD, men også understøttet de såkaldte Nintendo-cartridges. Nu er dette klon altså kommet under hammeren på en aktion, og endte med en pris på ikke mindre end $360,000.

9 mar. 2020 kl. 09:16 Af Uber DEL:

Konsollen er i princippet en prototype og kom aldrig i produktion takket være et sammenbrug i dialogen mellem mellem Sony og Nintendo. Heritage Auctions forklarer, at enheden først blev ejet af den tidligere Sony Computer Entertainment America-præsident Olaf Olafsson, før den blev solgt på en anden auktion til en mand ved navn Terry Diebold. Diebold, som havde opbevaret prototypen på loftet, før den blev fundet af hans søn.

Diebold hævder, at han på et tidspunkt blev tilbudt $ 1,2 millioner for prototypen. Denne særlige auktion siges at have tiltrukket sig nogle store navne, som Palmer Luckey, grundlæggeren af Oculus, der afgav et bud. Heritage Auctions omtaler, at personen bag det vindende bud har valgt at forblive anonym.

Læs også: Nintendo Switch 4K model med OLED display på vej





Source & Image credit:

ubergizmo, slashgear