Nintendo Switch System Update 10.0.4 frigivet

Nintendo Switch systemopdatering 10.0.4 er netop blevet rullet ud af Nintendo, der løser et problem med eShop. Efter sidste uges 10.0.3 firmwareopdatering har Nintendo frigivet endnu en systemopdatering til Switch.

5 jun. 2020 kl. 11:04 Af Uber DEL:





Nintendo Switch System opdateringen ser ud til at være mindre og adresserer et problem med Nintendo eShop i nogle regioner, hvor nye kreditkort ikke kunne bruges til at tilføje midler til brug i eShop.

Nintendo udgav sin hybridplatform tilbage i marts 2017, og det har været den bedst sælgende platform i USA i ganske lang tid nu. Pr. 31. marts i år har Switch solgt mere end 55 millioner enheder over hele verden.

Læs også: Nintendo Switch 4K model med OLED display på vej

Selvom informationerne om denne Nintendo Switch System opdateringen er minimale, har vi ikke desto mindre inkluderet de officielle udgivelsesnotater til denne systemopdatering herunder.

Nintendo Switch System Update 10.0.4 Release Notes

Ver. 10.0.4 (Released June 4, 2020)

“Fixed the following issue:

We have fixed the issue where it was not possible in some countries or regions to add funds using a new credit card or to register credit card information in Nintendo eShop on Nintendo Switch”.



Læste du også:

Køb af ny Nintendo Switch: Vælg den rigtige model

Kæmpe sikkerhedslæk ved Nintendo



Source & Image credit:

Nintendo