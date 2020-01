AUTHOR : Sebastian Hadi

PUBLISHED : 2020-01-06 15:20

Nye billeder af PS5 devkit og controller dukker op

Sidste år så vi et par billeder af et lækket PS5 devkit og nu ser det ud til at vi kan tilføje flere billeder til samlingen, med dette nye læk.



Selvom PlayStation 5 endnu ikke er blevet officielt fremvist af Sony, må vi i mellem tiden nøjes med en række nye lækkede billeder af et PS5 devkit (developer kit) og en hvad der ligner en prototype af DualShock 5 controlleren. Dette er altså ikke PS5’s endelige udseende og hardware, men blot prototype udviklere benytter sig af til at programmere spil.



De nye billeder dukkede op på Facebook, hvor en person angiveligt har taget en række billeder imens han gjorde devkittet rent ved Ubisoft, muligvis. I postet på Facebook, skriver personen ”Please do not share this”, men internettet er og forbliver internettet, så personen står sikkert uden job så snart Ubisoft finder ud af det. Billederne er i mellemtiden blevet videredelt på et utal sociale medier.

På de lækkede billeder ser vi PS5 devkittet med det efterhånden velkendte v-formede design, og ved siden af den ligger en controller der meget vel kunne ligne en prototype af DualShock 5. Controlleren minder meget om forgængeren, DualShock 4, men den ser en anelse bredere ud i designet, samt touch-feltet er mere fremhævet.



Billederne er dukket op lige før CES-messen i Las Vegas, hvor Sony muligvis løfter lidt af sløret for PlayStation 5.





Billeder og kilder: Kotaku, VG247