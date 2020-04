AUTHOR : Uber

PlayStation 1 til 4: 450 millioner solgte enheder

I går fejrede Sony 25-årsjubilæet for den originale PlayStations lancering, og Sony markerede milepælen ved at meddele, at Guinness World Records havde certificeret PlayStation som det "best-selling home video game console brand ever."





Mellem de fire store PlayStation-lanceringer har Sony solgt mere end 450 millioner enheder. Tre af de fire enheder overgik 100 millioner mærket i salg, hvor kun PlayStation 3 faldt lidt efter sine brødre, mens det stadig lykkedes at sælge imponerende 87,4 millioner enheder. Tilføjelse af salget af PSP (76,4 millioner enheder) og PS Vita (Sony har ikke oplyst et salgstal), har Sony har solgt over 526 millioner gaming-enheder i sit kvart århundrede som konsol-aktør.

Sonys nærmeste konkurrence ville være Nintendo, men Switch-producentens er ”kun” noteret for ca. 323 millioner over 36 år. Adder vi Nintendo-konsoller som DS og Game Boy, sender det imidlertid virksomhedens samlede salg i retning af lidt over 752 millioner enheder.

