AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-11-28 08:15

Red Dead Redemption 2 næsten klar på Steam

Det er mere end et år siden Red Dead Redemption 2 kom ud på konsol, og det er lige knap en måned siden man kunne få det på PC via Rockstar selv og Epic Game Store, men nu er tiden snart kommet til Steam brugerne.





Det længe ventede spil lander på Steam d. 5. december til de brugere der har valgt at vente eller foretrækker at samle deres spil på Steam platformen. Desværre så er lanceringen d. 5. december lige efter Steam Autumn Sale slutter d. 3. december. Så i første omgang skal vi altså ikke forvente nogen gode tilbud på spillet via Steam.

Fordelen for Steam brugerne er dog, at spillet efterhånden har fået en del opdateringer siden PC lanceringen på de andre platforme. Lanceringen her var plaget af en lang række problemer som for mange brugere, mig selv inkluderet, gjorde det umuligt overhovedet at starte spillet op de første dage.

Den slags problemer slipper Steam brugerne forhåbentligt for.





Desværre så ser det ud til, at man stadig er tvunget til at skulle igennem Rockstars launcher, selv om man køber spillet igennem Steam. Det er en irriterende ting at hæfte på, at man er tvunget til på den måde at skulle igennem to launchers for det samme spil.

