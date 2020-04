AUTHOR : Sebastian Hadi

PUBLISHED : 2019-10-31 16:50

Red Dead Redemption 2 PC launch trailer udgivet

Der er ikke mange dage til den officielle PC lancering af Red Dead Redemption 2, og derfor har Rockstar udgivet en launch trailer.





Den 5. november nærmer sig med hastige skridt, og der er derfor ikke lang tid til at vi endelig ser Red Dead Redemption 2 i sin pureste form, på PC.

Rockstar Games har i anledning af at vi nærmer os lanceringen, udgivet en launch trailer.

Traileren fremviser Red Dead Redemption 2, samt alle de nye tekniske og grafiske forberedninger, som PC versionen kan prale med, herunder 4K opløsning. HDR og uncapped fps. Her kan du tjekke om din PC er klar til RDR2: Red Dead Redemption 2 PC System Requirements



Her er en liste over de grafiske forbedringer:

"New graphical and technical enhancements for deeper immersion include:

Increased draw distances for better navigation.

Higher quality global illumination and ambient occlusion for improved day and night lighting.

Higher quality snow trails, improved reflections and deeper, higher resolution shadows at all distances.

Tessellated tree textures and improved grass and fur textures for added realism in every plant and animal."



Såfremt man forudbestiller igennem Rockstar Game Launcher får man også en god bonus oven i købet, i form af en række ekstra indhold + nogle udvalgte spil.

Der er desuden også mulighed for at pre-loade spillet, hvilket gør dig klar til at spille når det går løs d. 5. november. Dette vil også være vores anbefaling, eftersom spillet fylder over 100GB.



Vi håber selvfølgelig, at vi kan få fat i en kopi af Red Dead Redemption 2, sådan vi kan teste spillet og skrive en anmeldelse.









Billede og kilde: Rockstar Games