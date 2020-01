AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-12-11 08:34

Resident Evil 3 Nemesis Remake GPU sammenligning

Se den vilde grafiske opdatering vi kan se frem til med det nye Resident Evil 3 Nemesis remake.





Fans af Resident Evil serien har en masse godt at se frem til. Efter et Resident Evil 2 remake, som er blevet rigtigt godt modtaget, kan vi nu også se frem til et remake af Resident Evil 3: Nemesis. Det kommer blandt andet til at betyde en kraftig grafisk opdatering i forhold til original spillet, som blev udgivet tilbage i slutningen af 1999 til PlayStation.

Remake versionen af Resident Evil 2 har solgt mere en fem millioner kopier, så der er ingen tvivl om at der er mange der gerne vil spille de nye spil.

I videoen her kan vi se en direkte grafisk sammenligning imellem det originale spil og det nye. Det er, ud over en fryd for øjet for Resident Evil fans, også et interessant kig på, hvor meget der er sket for spilgrafik siden 1999.

Resident Evil 3: Nemesis Remake lander d. 3. april 2020 til PlayStation, Xbox og PC.