Rygte: PlayStation 5 reveal i februar 2020

PlayStation 5 konsollen bliver fuldt ud afsløret tidligt næste år, ifølge rygterne.



I et nyligt rygte rapporteret af YouTuberen Mystic, blev det omtalt, at PlayStation 5 bliver helt afsløret den 12. februar, hvor et nyt PlayStation møde afholdes. Tredjepartsudgivere bliver inviteret til begivenheden for at vise deres spil, og Ghost of Tsushima og The Last of Us Part II vil også blive fremvist på dette event.





Som med alle rygter, må vi tage dette med et forbehold. Nogle ting stemmer imidlertid overens med dette rygte, da Sony ikke holder PSX i år, hvilket giver mening, hvis der afholdes et PlayStation møde i februar. Derudover afholdt Sony et PlayStation møde i februar 2013 for at annoncere PlayStation 4, og da tingene her faldt fint i hak, ville det være fornuftigt at gå i retning af den samme procedure igen.

Der er stadig meget, vi ikke ved om PlayStation 5. Det, vi ved, er, at CPU'en vil være baseret på den tredje generation af AMD's Ryzen serier, og GPU vil understøtte Ray Tracing.

"The CPU is based on the third generation of AMD’s Ryzen line and contains eight cores of the company’s new 7nm Zen 2 microarchitecture. The GPU, a custom variant of Radeon’s Navi family, will support ray tracing, a technique that models the travel of light to simulate complex interactions in 3D environments."

Vi holder dig opdateret så snart yderligere informationer er tilgængelige.



