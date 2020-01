AUTHOR : Uber

Sony PS5 vil udkonkurrere Xbox Series X

Både Microsoft og Sony forventes snart at lancere deres næste generation konsoller. Med de foregående generation konsoller tog Sony let føringen, hvilket vi forestiller os skete delvis på grund af, at Microsoft prissatte sig ud af markedet i starten, hvilket gjorde det muligt for Sony at få en betydelig føring i forhold til konkurrencen.





Kan rollerne imidlertid vendes med næste generation konsoller? Det mener Piers Harding-Rolls - en analytiker IHS Markit Technology ikke, og i samme omgang spår han, at PS5 også vil overgå Xbox Series X.

“I expect PS5 to outsell Xbox Series X in 2020, but for both platforms to sell more consoles at launch than both the PS4 and Xbox One did back in 2013.”

Harding-Rolls hævder, at dette i vid udstrækning skyldes brand loyalitet, og som et resultat af dette forventer han, at der vil være mindre tildens til brand switching.

“One new factor for this upcoming generation is the impact of backwards compatibility on brand loyalty and audience transition. I think we’ll see less brand switching as a result.”

Analytikeren hævder også, at Nintendos Switch konsol meget vel kunne blive den bedst sælgende konsol. Switch har formået at bevise sin berettigelse i markedet som en værdig konkurrent, selvom det samlede salg ser ud til at blegne i sammenligning med hvad Sony hidtil har solgt med sin PS4.





