AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-08-02 11:53

Sony vil gøre alle med PS4 til competitive gamer

Sony håber, at de kan samle sine PlayStation fans omkring esports. I dag annoncerede virksomheden deres nye sæsonbetonede PS4 turneringer



Dette inviterer brugere på alle niveauer til at deltage i competitive online gaming online spil gennem deres PS4 konsoller, og de tilbyder endda kontante præmier.

PS4 turneringerne: Challenger Series, starter med Mortal Kombat 11 den 6. august. Hver turnering kører i et par uger og opdeles i etaper. I den første runde skal du vinde mindst tre ud af fire kampe for at gå videre til fase to. Det burde forbedre dine odds sammenlignet med en simpel eliminationsstruktur. Turneringerne er sæsonbestemte, så du har flere chancer for at spille hver titel. Efter at Mortal Kombat 11 er gennemført, lancerer Sony FIFA 20, Battlefield V og Warface turneringer. Andre titler skulle blive annonceret senere på året.

Hvad der meget vel kunne være tilfældigt, afslørede Sony tidligere på ugen, at PS4 salget er faldet til 17,8 millioner, et fald på 1,2 millioner fra 2017. De forventer, at salget også vil falde i 2019. Sony håber muligvis, at Challenger Series online spil trækker flere brugere til konsollen og hjælper med at generere hypen til den next gen PS5, der forventes i efteråret 2020. Når alt kommer til alt, er eSports turneringer enormt populære lige nu. Der er sandsynligvis brugere, der vil jagte pengene - selvom Sony ikke har afsløret nøjagtigt, hvor meget de vil tilbyde i præmier.



Image credit & Kilde

Sony