Xbox Series X officielt afsløret

Under The Game Awards indtog Phil Spencer scenen for at afsløre navnet og et mere officielt kig på den næste Xbox konsol: Xbox Series X.





Selvom der ikke blev vist nye tekniske detaljer, fik vi vores første ordentlige kig på den nye konsol og et bekræftet udgivelsesvindue lydende på ”holiday 2020”

Foruden afsløringen af Xbox Series X annoncerede Spencer også et af de spil, der udvikles specifikt for at drage fordel af potentialet i den kommende Xbox Series X konsol. Ninja Theory, der blev erhvervet af Microsoft tilbage i 2018, arbejder på en efterfølger til Hellblade: Senua's Sacrifice med titlen Senua's Saga: Hellblade II.

“Xbox Series X will be our fastest, most powerful console ever and set a new bar for performance, speed and compatibility, allowing you to bring your gaming legacy, thousands of games from three generations and more forward with you. Its industrial design enables us to deliver four times the processing power of Xbox One X in the most quiet and efficient way, something that is critically important in delivering truly immersive gameplay. We also designed Xbox Series X to support both vertical and horizontal orientation.”

Andre detaljer om Xbox Series X kom allerede under E3 2019 som Project Scarlett. Her blev der forklaret, at den kommende konsol er fire gange mere kraftfuld end Xbox One X konsollen. Her blev der omtale framerates på 60 fps og op til 120fps, 8K, next-gen ray tracing, understøttelse af variabel opdateringsfrekvens og en SSD, der bruges som "virtuel RAM."

Under E3 2019 sagde Spencer, at konsollen ville være 100% fokuseret på spil, og Halo Infinite ville være at finde blandt lanceringstitlerne.

Efterfølgende er flere nye detajler dukket op til overfladen. Heriblandt, at den nye Xbox Wireless Controller ville indeholde en ny Share-knap, være kompatibel med Xbox One og Windows 10 computere og ville være inkluderet i alle Xbox Series X konsoller. Det blev også nævnt, at konsollen er "designet til en fremtid i skyen"

På softwareniveau afslørede Microsoft, at Xbox Series X ville være kompatibel med alt Xbox One-spiltilbehør, og at ”cross-generation achievements”, saves, Xbox Game Pass og Xbox Game Studios titler alle ville blive understøttet på tværs af konsol generationerne.

"Thousands of your favorite games across four generations of gaming" vil også blive understøttet, selvom der ikke blev afsløret detaljer om, hvordan denne crossplatform skulle håndteres.

For nylig er rygter dukket op om, at Project Scarlett ikke er en, men to konsoller, med den mere kraftfulde version med kodenavn "Anaconda" og den mindre potente "Lockhart" konsol planlagt som en billigere version.

Disse er udelukkende på rygteplan, og bør derfor tager med et vist forbehold.





