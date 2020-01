AUTHOR : Sebastian Hadi

PUBLISHED : 2020-01-02 17:50

Xbox: Den bedste spiloplevelse er fortsat lokal

Under et interview med chefen for Xbox - Phil Spencer, udtrykte han klart at "lokal" gaming stadig giver den bedste spiloplevelse, sammenlignet med game streaming.



2019 var året hvor Google lancerede deres store satsning på game streaming – Google Stadia, hvilket de så som fremtidens gaming-platform. Succesen var dog ikke lige frem overvældende og Stadia blev mødt af den del lunkne anmeldelser, som generelt mente, at det ser lovende ud - men vi ikke helt er der endnu.

Ifølge et nyligt interview med Xbox af Game Informer, mener Phil Spencer, at gaming afviklet lokalt på en konsol, stadig giver den bedste spiloplevelse, hvor streaming til gengæld er lidt mere bekvemmeligt.

"The best place to play is locally; I'll say that flat-out. Streaming is a technology of convenience. It's a technology of choice when you're away from your console and you want to play." Udtaler Phil Spencer.

Det store fokus på netop spil og gaming ved Xbox fortsætter, efter Microsoft Game Studios blev rebrandet til Xbox Game Studios tilbage i februar 2019. “We love Microsoft, our parent company, but really, the identity is with Xbox. What we do is for the bigger collection of hardware and services that Xbox has become.” Fortæller Matt Booty – chef for Xbox Game Studios.

Microsoft arbejder desuden på deres egen cloud-gaming tjeneste Project xCloud, som bliver lanceret senere i år. Der er endnu ikke lagt en specifik dato, men mon ikke det bliver omkring slutningen af året, sammen med Xbox Series X.

Billede og kilder: Game Informer, Gamereactor