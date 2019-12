AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-10 17:22:58

[CES 2018] Dag 3 - Corsair fremviser deres nye PSU topmodel AX1600i

Ud over at have lidt sarte features på det visuelle, som blandt aftagelige stickers i farver, som dermed kan tilpasses dit eget private farvetema, så er der her tale om en super vild PSU fra producentens rækker.

Ud over at have lidt sarte features på det visuelle, som blandt aftagelige stickers i farver, som dermed kan tilpasses dit eget private farvetema, så er der her tale om en super vild PSU fra producentens rækker.



Med Corsair AX1600i, får vi præsenteret et bæst af en PSU på hele 1,600 watt og en 80 Plus Titanium certificering. For at kunne opnå denne certificering, kræves det over 94 procent effektivitet. Her til er AX1600i den eneste entusiast PSU, der inddrager Nitride transistorer på nuværende tidspunkt.

Med i AX1600i kommer Corsair Link softwaren, som an overvåge ting som strømforbrug, temperaturer, rail forbrug og effektivitet m.v. Man kunne frygte, grundet den massive mængde strøm

AX1600i kan producerer, at den ville fylde bag ladet på en lastbil. AX1600i er holdt nede på 200mm i længden, hvilket er imponerende og mindre end dens forgænger, AX1500i. Vi fik en snak med Aron fra Corsair, som gennemgik den nye monster PSU.

Han var ikke bleg for at omtalte deres AX1600i som værende next-gen PSU, og som kan mere end bare tilbyde 100 watt mere at lege med.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.