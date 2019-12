AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-04 13:29:21

Computex 2018: ASUS på vej med ROG THOR 1200W Platinum

ASUS kender vi næsten fra alle former for hardware, hvor spændet går fra high-end grafikkort og bundkort, til ROG computerskærme, og et hav af gaming udstyr som tastaturer, mus osv.

ASUS kender vi næsten fra alle former for hardware, hvor spændet går fra high-end grafikkort og bundkort, til ROG computerskærme, og et hav af gaming udstyr som tastaturer, mus osv.

Vi har også set ZenPads, smartphones og et hav af andre spændende og innovative hardwarekomponenter. Computex 2018 ventes også at blive deres udstillingsvindue til deres ROG Android gaming smartphone, og nu trækker Asus så en ny kanin op af hatten i form af en ROG THOR 1200W Platinum strømforsyning.

ROG THOR 1200W Platinum er en fuld modulær PSU med fokus på det ASUS omtaler som ”design focus on practicality, software interface”. Der er endnu ikke omtalt, om ROG THOR 1200W Platinum er udstyret med en 80 Plus Platinum rating, eller hvilke kvalitetskomponenter der gemmer sig under overfladen.

Vi slår ørene ud efter flere informationer.

Computex 2018, er sponsoreret af Cooler Master