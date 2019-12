AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-07-20 14:35:00

Cooler Master MasterWatt MIJ 1200 Watt

Strømforsyninger kan fås i alle størrelser og prisklasser alt efter behov. Man kan sagtens købe strømforsyninger der er for billige som ikke er meget værd, men kan man også købe dem for dyre? Dette finder vi ud af i denne test, hvor vi skal kigge på et sandt monster fra Cooler Master. Navnet er MasterWatt Maker 1200 MIJ - bid mærke i de tre sidste bogstaver MIJ = Made in Japan. Hvad dette betyder for prisen og performance, må du en tur ind i testen for at finde ud af!

Hvis du hører til dem der ikke ved hvad du skal bruge dine penge på, og er i gang med at bygge dig en ny computer, så kunne produktet vi skal kigge på i dag, meget vel være noget for dig.

Strømforsyningen er og bliver en af de vigtigste komponenter i en computer, uden den, er der nemlig intet der virker. Cooler Master er en af de store drenge på markedet, også når det kommer til strømforsyninger – hvilket vi i den grad får at se i dag. Vi skal nemlig kigge på en 1200 watt PSU, som koster det samme som en moderne gamer computer!

Cooler Master har allieret sig med et firma ved navn Murata Corporation, som har håndlavet MasterWatt 1200 MIJ PSU'en i Japan med eksklusive komponenter og et 100% analogt design fra bunden og op. Prisen for denne herlighed er intet mindre end lige omkring 8000,- DKK, hvilket er fuldstændig hjernedødt for blot en strømforsyning. Men kan den uhyre høje pris retfærdiggøres?

Læs med når vi giver MasterWatt 1200 MIJ strømforsyningen et grundigt kig i denne test – velkommen til!

Specifikationer og features

Jeg har naturligvis været en tur forbi Cooler Masters hjemmeside, og fundet en række specifikationer, features og en introduktions video på MasterWatt 1200 MIJ strømforsyningen. Cooler Master har gjort et rigtig pænt stykke arbejde på deres hjemmeside, og beskrevet hvordan strømforsyningen er blevet til, med billeder og tekst. Jeg har lånt et par af disse billeder, en video samt specifikationerne som er listet op herunder:

Kapacitet: 1200 Watt / 100 ampere på 12V

Type: ATX 12V v2.4

PFC: Aktiv PFC

Input: 100-240Vac

Dimensioner: 224 x 150 x 86 mm (LxBxH)

Blæser type: 135 mm Silencio FP – lydløs op til 600 watt belastning

PG Signal: 100-500 ms

Effektivitet i gennemsnit: 94%

MTBF: 100.000 timer

Sikkerhedssystemer: TUV, CE, BSMI, FCC, KC, CCC, EAC, RCM





Unboxing – hvad får man med i kassen?

Med introduktionen og det tekniske overstået, er det nu blevet tid til at kigge nærmere på hvad man får med i kassen til dette monster af en strømforsyning. Vi skal naturligvis først have pakket det hele ud af kassen. MasterWatt 1200 MIJ strømbamsen kommer i den største kasse jeg har set til en strømforsyning i til dato. På fronten ser vi et stort billede af selve strømforsyningen, og det er mere eller mindre det. Der bliver gjort opmærksom på den høje effektivitet, og at den er eksklusivt lavet i Japan.

På bagsiden af kassen får vi et billede af strømforsyningen indvendig, samt en beskrivende tekst og features listet op på en række forskellige sprog.

Med den yderste kasse fjernet, bliver vi mødt af en ny eksklusiv og sort kasse med et kæmpe Cooler Master logo og teksten ”Make It Yours” som efterhånden er blevet et varemærke på mange af deres produkter. Med låget taget af, mødes vi af et dokument i midten, som beskriver hvordan MasterWatt 1200 MIJ er blevet fremstillet, og hvad der ligger bag den. Derudover er der to tasker – en i hver side. Materialet inde i kassen er ikke skum eller flamingo som vi kender det, men noget meget tungere og mere eksklusivt.

Cooler Master har virkelig gjort deres for at gøre unboxingen så eksklusiv som muligt, hvilket også er på sin plads med det tunge prisskilt som MasterWatt 1200 MIJ PSU'en kommer med… vi siger det lige igen… 8000,- DKK.

Ud over de to tasker, indeholder den store kasse naturligvis selve strømforsyningen og en bunke papirer men det er faktisk også det. Lad os kigge på hvad vi finder i de to inkluderede tasker som det næste.

De medfølgende modulære kabler

En sjov detalje er at Cooler Master har valgt at give hver taske en forskellig farve på vedhænget ved lynlåsen. Den ene er hvid, mens den anden er turkis. Lad os starte med at kigge på hvad vi finder i den sidstnævnte taske.

Som vi kan se på det første billede herunder, finder vi naturligvis en masse kabler i den første taske. Disse er pakket pænt og holdes fast i de to ”lommer” én i hver side. Taskerne er af rigtig lækker kvalitet og det samme virker kablerne umiddelbart også til at være. Lad os se hvad den turkise taske indeholder.

De første fire kabler vi får fisket ud af tasken er af PCI-Express typen. Der er fire kabler hvor hvert har et enkelt 6+2-pin PCI-Express stik, altså fire i total. Men dette er naturligvis ikke de PCI-Express kabler inkluderet, da vi jo har med en 1200 watt strømforsyning at gøre. Der er nemlig yderligere fire kabler, som i modsætning til de andre hver har to 6+2-pin PCI-Express stik monteret. Dette giver altså en total på intet mindre end tolv stik alt i alt, til de sultne grafikkort.

Det sidste kabel vi finder i den turkis taske er et 4+4-pin kabel til CPU’en. Fælles for alle kablerne ind til videre i hvert fald, er at de er 100% sorte og alle er af den flade type. Kvaliteten virker rigtig lækker, og i modsætning til mange andre modulære kabler jeg har kigget på, er disse dejlig ”bløde” og bøjelige i stedet for at være stive – jeg er imponeret ind til videre, lad os fortsætte til den næste taske…

I den hvide taske, finder vi overraskende nok også en masse kabler, plus lidt andre godter. Ligesom den anden taske, er alle kablerne her også pakket fint ned i de to lommer på her side. Detaljegraden er på det højeste hvad angår tilbehøret og måden at opbevare det på, lækkerier Cooler Master!

Det første vi finder i den hvide taske er dog ikke modulære kabler, men et andet slags kabel og lidt andet. Jeg taler naturligvis om strømkablet her, som faktisk er overraskende tyndt. Normalt ser jeg ret tykke kabler inkluderet til strømforsyninger når vi er over 1000 watt, men ikke her. Der er desuden også en bunke strops og fire skruer inkluderet.

Videre til de modulære kabler i den hvide taske, finder vi endnu et 4+4-pin stik til CPU strømmen. Cooler Master har overclockere i baghovedet her, da sådanne bundkort ofte har plads til mere end blot et 8-pin stik til CPU’en. Det store 24-pin stik er naturligvis 100% sort lige som alle de andre inkluderede kabler, og er også af den flade type i dejlig blød ledning som er til at have med at gøre.

På Molex fronten finder vi tre inkluderede kabler som hver har fire Molex stik monteret, hvilket giver en total på intet mindre end tolv Molex strøm stik. Derudover har det ene af disse kabler også et Floppy stik monteret, hvilket er mig lidt en gåde. Vi skriver 2017, er dette stik ikke dødt lige som det medie det gav strøm til?

Videre til SATA situationen, finder vi intet mindre end fire kabler, hver med fire SATA stik. Den skarpe matematikker har nok allerede regnet ud at det giver en total på 16 SATA stik, hvilket burde være mere end tilstrækkeligt for selv den mest kræsne bruger med oceaner af diske.

Inden vi vender blikket mod selve strømforsyningen, tager vi lige to afsluttende billeder af de modulære kabler, eller skulle man sige stikkene på dem. På PCI-Express og 4+4-pin kablerne, har Cooler Master nemlig udviklet en ny type stik som faktisk både føles og ser meget lækker ud. Vi ser dette stik på det første billede herunder. Stikket til SATA og Molex derimod, er et vi har set gentagende gange før.

MasterWatt 1200 MIJ ude og inde

At flytte på MasterWatt 1200 MIJ strømforsyningen svarer til at lave et mindre workout. Der er virkeligt gods i denne fætter, og den udstråler kvalitet lige fra man tager den i hænderne, hvilket også er tilfældet. Jeg har i min tid som anmelder ikke haft en mere eksklusiv strømforsyning i mine hænder, SÅ lækker er MasterWatt 1200 MIJ skruet sammen! Ikke nok med det, er den også en fryd for øjet eller er det bare mig? Minimalistisk anonymt design i sort, med enkelte små detaljer – jeg er fan!

Mens vi på den ene side af MasterWatt 1200 MIJ finder Cooler Master logoet og navnet, byder den anden på et overblik over hvad dette monster kan sparke fra sig når det kommer til performance. Intet mindre end 100 ampere på 12V linjen og alle 1200 watt. Dette er virkelig et powerhouse!

Et hurtigt kig i bagenden af MasterWatt 1200 MIJ, og vi mødes af et syn der minder om enhver anden strømforsyning. Der er et strømstik og power knap, samt det karakteristiske sekskantede design som næsten alle strømforsyninger har tilfælles heromme.

I den modsatte ende finder vi det modulære interface. Her har Cooler Master gået efter et stilrent look, da vi ikke finder nogen tekst eller guide til hvor, hvad skal tilsluttes. Det er derfor ”heldigt” at stikkene ganske enkelt kun passer i der hvor de hører hjemme. På denne måde er det umuligt at tilslutte noget forkert, og eftersom vi kun har ét stærkt rail på 12V siden, er der heller ingen af disse at tage højde for – ren plug-n-play!

Med alt hypen om at MasterWatt 1200 MIJ er designet og fremstillet eksklusivt i Japan, var jeg naturligvis nødt til at tage et kig på indersiden af dyret. Efter at have løsnet hele otte umbraco skruer kunne låget løftes af, og lækkerierne kom til syne. OBS – åben aldrig din strømforsyning selv, da du bryder din garanti og kan få stød.

Blæseren er tilsluttet printpladen med et stik, som let kunne tages ud, hvorved det var lettere at komme til. Modellen bruger naturligvis Cooler Masters eget Silencio FP design, og størrelsen er 135 mm. Selvom det ikke har nogen betydning herinde, har Cooler Master alligevel valgt at gøre kablet på blæseren sort, ligesom resten – detaljegraden er imponerende.

Noget andet der også er imponerende, som jeg vidst har nævnt et par gange efterhånden, er bygge kvaliteten. MasterWatt 1200 MIJ er ikke som nogen anden strømforsyning på markedet, på dette punkt og med den skilt fra hinanden får vi en god indikation om hvorfor. Tjek lige tykkelsen på det metal der er brugt på det sidste billede herunder, damn…

Skjoldet er lagt til siden, og det er blevet tid til at kigge på de komponenter der er brugt i MasterWatt 1200 MIJ strømforsyningen. Nedenfor ser vi der første billede af det indre layout, og man behøver ikke være en nørd for at kunne se hvilken ingeniør kunst dette er.

Kablerne der forbinder den modulære printplade med resten er skruet fast på et dedikeret stykke metal, som er loddet direkte i hoved printpladen. Det samme gør sig gældende ved siden af dette, hvor vi finder endnu en separat printplade. Dette er gjort i hånden, hvilket et tydeligt at se – Her er der tale om seriøst håndværk.

Ligesom kablerne mellem det modulære interface og hoved printpladen, er både kondensatorer, DC til DC og alle andre større komponenter på hoved printpladen loddet på i hånden. Fælles for dem er at de er udviklet i tykkere og kraftigere kvalitet, end hvad man typisk vil finde på strømforsyninger i samme størrelse. Alt dette for at sikre mere ren og stabil strøm.

Kondensatorerne er naturligvis også 100% Japansk produceret, i stand til at operere ved 105 grader og på hele 830uF per styk, hvad ellers. Dette giver en enorm strømkapacitet hvilket naturligvis afspejler sig i den 1200 watt og hele 100 ampere på 12V linjen, det er seriøse sager det her.

Da den kan være svær at få øje på, med mindre man ved den er der, har jeg valgt at tegne en rød pil på billedet nedenfor. Under den store aluminiums plade hvor alle kablerne fra det modulære interface mødes, finder vi nemlig en specielt udviklet transformator. Murata Corporation som jo står bag MasterWatt 1200 MIJ sammen med Cooler Master, har udviklet denne komponent til denne strømforsyning, og kun denne. Opgaven er at uddele den rene, stabile strøm samt reducere temperaturen og derved sikre lang levetid. Tale om lidt VIP følelse her right? Hvis du vil se lidt nærmere på denne transformator, kan du tjekke videoen oppe under specifikationerne som viser lidt mere.

Vi skal dog have samlet MasterWatt 1200 MIJ igen, da det nu er blevet tid til at se nærmere på om vi kan retfærdiggøre lidt mere af den høje pris når det kommer til performance.

Testopsætning og benchmarking

Det er nu blevet tid til at vi skal kigge på hvordan MasterWatt 1200 MIJ strømforsyningen rent faktisk performer. Byggekvaliteten er helt uden sammenligning med nogen anden strømforsyning jeg før har haft på testbænken, men hvad med ydelsen. Afspejler den høje byggekvalitet sig også når det kommer til performance, og kan den uhyre høje pris retfærdiggøres? Lad os finde ud af det nu…

Testen kommer til at foregå med en PSU-belaster vi har fået lavet, så vi præcist kan holde styr på hvor meget belastning den tilsluttede strømforsyning får. For at måle strømforsyningens PG signal, og se om den starter korrekt op efter bogen, bruger vi en Thermaltake Dr. Power II. Derudover bliver et multimeter brugt til at måle spændingsværdierne under de forskellige belastninger, samt en normal elmåler til at måle elforbruget. På denne måde kan vi også udregne effektiviteten, og se om 80 Plus kravene overholdes. Det eneste redskab jeg ville ønske vi også havde adgang til var et Oscilloscope, så at ripple også kunne blive en del af vores tests. Med en strømforsyning i denne klasse, tror jeg dog ikke at dette bliver noget problem.

Ovenover ses PSU belasteren, multimeter, Dr. Power II og elmåleren.

På vores belaster er det kun muligt at belaste på 12V. Jeg belaster derfor strømforsyningen så meget jeg nu kan på 12V siden. Hvor jeg foretager mine målinger, da det er den vi bruger mest af i computeren (grafikkort, CPU, blæsere etc.). Derefter måler jeg om det har indvirkning på de andre spændinger, som strømforsyningen giver ud (5 og 3,3 V).

Lige ledes aflæser jeg forbruget på elmåleren, og udregner effektiviteten som strømforsyningen leverer ved forskellige belastninger – tjek vores resultater herunder, henholdsvis med en graf for spænding og watt ind kontra ud.

Effektiviteten på strømforsyningen ved de forskellige belastninger var følgende, rundet op/ned:

250 watt belastning: 95% effektivitet

600 watt belastning: 97% effektivitet

1200 watt belastning: 94% effektivitet

Som forventet af en strømforsyning til knap 8000,- DKK leverer MasterWatt 1200 MIJ performance og lækre resultater for alle pengene. Vores aflæsninger på voltmeteret viste minimale afvigelser fra idle til maksimal load, hvilket er yderst imponerende! Også effektiviteten var intet mindre end fantastisk. Vi har med en 80 Plus Titanium certificeret strømforsyning at gøre, hvilket er den højeste standard en strømforsyning kan få her i 2017. Dette betyder på dansk, at MasterWatt 1200 MIJ strømforsyningen stort set ikke spilder noget strøm når den omdanner vores 230 volt til strøm som computeren kan bruge.

Støjniveauet var også på et minimum takket være den store 135 mm Silencio FP blæser som Cooler Master har monteret. Faktisk stod blæseren helt stille ind til strømforsyningen nåede en belastning på omkring 600 watt, altså det halve af dens kapacitet. En moderne gamer computer i dag, behøver ikke meget mere end 500 watt. Dette betyder med andre ord, at du med MasterWatt 1200 MIJ faktisk vil kunne have en 100% lydløs strømforsyning, selv under belastning! Selv når blæseren startede op, og strømforsyningen blev presset op mod dens maksimale kapacitet på 1200 watt. Var oplevelsen stadig utrolig god, da støjen fra blæseren var minimal, og nærmest gik i et med normal ”baggrundsstøj”.

Alt i alt er der virkelig intet negativt at sige omkring den performance som MasterWatt 1200 MIJ strømforsyningen leverede, hvilket jeg også havde forventet med det prisskilt. En anden ting der heller ikke er noget negativt at sige om, er byggekvaliteten. Den er intet mindre end perfekt både hvad angår selve strømforsyningen, men også de medfølgende kabler – imponerende, intet mindre!

Pris

Med et prisskilt på lige knap 8000,- DKK er MasterWatt 1200 MIJ ikke for alle og enhver. Cooler Master skriver på deres hjemmeside at dette bliver den sidste strømforsyning du kommer til at købe i din levetid – så sikre og stolte er de af dette mesterværk. Jeg giver dem også ret på disse punkter, men prisen er og bliver skræmmende høj og nærmest umulig at retfærdiggøre for normale dødelige. Der er mange alternativer som er betydeligt billigere, som burde overvejes først inden du kaster dine hårdtjente penge efter denne. Selvom forhandlerne herhjemme er begrænsede, kan du som altid klikke på vores prisknap under konklusionen for at komme til prisoversigten på PriceRunner.dk.

Ønsker du alle detaljerne på MasterWatt 1200 MIJ strømforsyningen fra Cooler Master selv, kan du klikke på banneret med deres navn herunder, og blive sendt direkte til deres side i en nye fane/vindue.

Konklusion

Det er blevet tid til at samle tankerne og konkludere hvad vi har fundet ud af i vores tid med MasterWatt 1200 MIJ strømforsyningen. Jeg har aldrig i min tid som anmelder, kigget på et produkt helt som dette. Det Cooler Master har skabt her, er noget helt unikt som er svært at sidde ord på. Byggekvaliteten er den absolut bedste jeg har set på en strømforsyning til dato. Ingen anden strømforsyning kommer i nærheden, hvilket i den grad viser hvad Murata/Cooler Master er i stand til – punktum! Oven i hatten kommer den fantastiske performance som også forventes til den uhyre høje pris som MasterWatt 1200 MIJ har, på intet mindre end 8000,- DKK.

Markedet for et produkt som dette er meget minimalt, men det er også det der er med til at gøre det fedt. Cooler Master har skabt MasterWatt 1200 MIJ udelukkende fordi de kan. Det er ikke nødvendigt at håndbygge en strømforsyning med eksklusive komponenter, du kan få lækker performance på andre måder, men det er satme fedt når man tør at gå imod strømmen og vise hvad der er muligt hvis man tager sig tiden! Det tog 40 ingeniører hele to år af nå fra tegnebræt til færdigt produkt, wow. MasterWatt 1200 MIJ er så tæt på perfektion som man overhovedet kan komme, og er uden tvivl blandt de bedste strømforsyninger på markedet i dag, og garanteret også et godt stykke ud i fremtiden.

Jeg kunne blive ved med at skamrose denne strømforsyning, men det ændre ikke på den uhyre høje pris man må betale for at blive ejer af MasterWatt 1200 MIJ. Du kan købe/bygge en rigtig fin gamer computer, for hvad denne strømforsyning koster, hvilket er en syg tanke. Selvom prisen er voldsom, ender vi alligevel på 9/10 samt vores Enthusiasts Only award selvfølgelig. Cooler Master i har virkelig overgået jer selv med MasterWatt 1200 MIJ, og jeg ville ønske flere producenter ville gøre det samme. Overvej blot hvilke vanvittige og eksklusive produkter vi ville se!

PRIS: 8.058,- DKK i skrivende stund

Godt

Unik strømforsyning

Byggekvaliteten er perfekt

Super performance

Lydløs op til 600 watt belastning

80 Plus Titanium certificering

Håndlavet i Japan – det kan ses!

Lækre modulære kabler og inkluderede tasker

Utrolig støjsvag – selv under hård belastning

Knap så godt

Prisen er uhyre høj!

Conclusion

It now time to gather our thoughts and conclude what we have found out in our time with the MasterWatt 1200 MIJ power supply. I have never in my time as a reviewer, reviewed a product like this. Cooler Master have created something very unique that is hard to put words on. The build quality is the absolute best I've ever seen on a power supply to date. No power supply even gets close, which really shows what Murata/Cooler Master is capable of - boom! On top of that comes the amazing performance which is also expected at the incredibly high price that the MasterWatt 1200 MIJ has, at no less than 8000, - DKK.

The market for a product like this is very minimal, but this is also what helps to make it so cool. Cooler Master has created the MasterWatt 1200 MIJ exclusively because they can. There is no need to build a power supply with exclusive components, since you can get good performance in other ways. But it's awesome to see a manufacture who dares to go against the stream and show what's possible if you take your time! It took 40 engineers two hole years from sketch to finished product – wow. The MasterWatt 1200 MIJ is as close to perfection as you possibly come, and is undoubtedly one of the best power supplies on the market today, and a good bit out in the future guarantied.

I could continue to talk about this power supply, but it does not change the incredibly high price you have to pay to become the owner of a MasterWatt 1200 MIJ. You can buy/build a nice gamer computer for what this power supply costs, which is a sick thought really. Even though the price is sick, we still end on a score of 9/10 as well as our Enthusiasts Only award of cause. Cooler Master you have really surpassed your selves with the MasterWatt 1200 MIJ, and I wish more manufacturers would try to do the same. Just think about what crazy and exclusive products we would see!

Pros

Unique power supply

Build quality is perfect

Superb performance

Fan-less up to 600 watts

80 Plus Titanium certified

Handmade in Japan – which shows!

Nice modular cables and included bags

Very silent operation – even under hard load

Cons

The price is CRAZY high!

Score: 9 + Enthusiasts Only award