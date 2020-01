AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-07-05 10:03:00

EVGA SuperNova 650 Watt G+

Mange sværger til EVGA når der skal købes grafikkort, men de kan meget mere end det. Vi har for eksempel kigget på et par af deres strømforsyninger, og i dag er turen kommet til endnu en. Navnet er SuperNova 650 Watt G+, som byder på en kompakt highend strømforsyning, med en god stak features i tasken.

EVGA kan meget andet end blot at lave lækre bundkort, grafikkort og andet tilbehør – de er nemlig også en seriøs producent af strømforsyninger. Dette har vi fået bekræftet et par gange efterhånden, og i dag er turen kommet til at vi skal se på endnu en af deres nyeste modeller: SuperNova 650 G+. Med 650 watt, 80 Plus Gold certificering, modulære kabler og hele 10 års garanti virker det som en overall god pakke – men hvordan forholder det sig i virkeligheden?

Leverer SuperNova 650 G+ den ydelse som vi forventer, er byggekvaliteten i orden og hvad med tilbehøret? Disse spørgsmål og mange flere, vil vi besvare i denne test hvor vi kigger strømforsyningen grundigt efter i sømmende. Som altid starter vi ud med at få det tekniske overblik nedenfor, i form af specifikationerne og et par features.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi EVGA’s hjemmeside og fundet lidt talguf til jer derude bag skærmen. Nedenfor finder vi først og fremmest specifikationerne listet op, efterfulgt af et par billeder med nogle af de features som SuperNova 650 G+ byder på:

Type: Standard ATX

Dimensioner: 85 x 150 x 170 mm

Blæser: 135 mm med Fluid Dynamic leje

Kapacitet: 650 watt (648 watt på 12 V/54 A)

MTBF: 100.000 timer

Japanske kondensatorer: Ja (105 grader rated)

Liste over inkluderede kabler/stik:

- 1x ATX 24-pin – 600 mm

- 2x 4+4-pin/EPS – 650 mm

- 4x PCI-Express – 650 mm

- 3x SATA – 550, 650, 750 mm (mellemrum mellem stikkene)

- 2x Molex – 550, 650, 750 mm (mellemrum mellem stikkene)

- 1x Molex til Floppy adapter

Unboxing – hvad får man med?

Lad os som det næste tage et hurtigt kig på kassen som SuperNova 650 G+ strømforsyningen ankommer i, og få den pakket ud. I modsætning til mange andre strømforsyninger, er der ikke noget billede at finde af selve modellen på fronten. I stedet er der et stort EVGA logo, samt modelnavnet: SuperNova 650 G+ på den sorte kasse, det er mere eller mindre det. Bagsiden byder en masse features listet op på forskellige sprog, samt et par beskrivende billeder med nogle highlights, såsom bruget af Japanske kondensatorer.

Med kassen åbnet op, finder vi selve strømforsyningen pakket ind i en portion tykt skum i midten, omringet af de modulære kabler på hver side. Øverst er der ilagt en manual/quickstartguide. Lad os få pakket sagerne ud og danne os et overblik over hvad man får med i kassen, der er følgende:

EVGA SuperNova 650 G+ strømforsyning

Manual/quickstartguide

Strømkabel til 230 V

Jumper/starter til 24-pin

Fire monteringsskruer

Modulære kabler

En tur rundt om EVGA SuperNova 650 G+

Vores tur rundt om strømforsyningen, starter som altid med et kig på de modulære kabler man får med. Det første billede nedenfor viser alle de modulære kabler, samt strømkablet til 230 V som er inkluderet i kassen. Selvom det næsten er selvfølge er det stadigvæk rart at se at samtlige kabler er 100% sorte og pænt sleevede. Vi starter ud med det store 24-pin ATX stik som har en længde på 600 mm. EVGA har også inkluderet en Molex til Floppy adapter, hvis man af en eller anden årsag stadig skal bruge sådan en.

Til CPU-strømmen, finder vi ikke bare et men hele to 4+4-pin EPS kabler. Det var engang hvor strømstikket til processoren, blot var et 4-pin stik. Dette blev skiftet ud til et 8-pin og på de absolut mest highend bundkort på markedet i dag, kan du sågar komme ud for at skulle bruge to af disse 8-pin stik. Det er derfor et kæmpe plus i bogen at se at EVGA inkluderer to af disse i kassen, tommel op!

På grafikkort siden er du også dækket ind, da der her er inkluderet hele fire kabler som hver er udstyret med et 6+2-pin PCI-Express tik. Dette giver altså en total på fire stik til grafikkort, som i den grad er nok da vi trodsalt ”kun” har med en 650 watt strømforsyning at gøre. Med en kraftigt overclocket processor og et highend grafikkort som et GTX1080Ti, skal du ikke tilslutte meget mere før du overbelaster en 650 watts strømforsyning.

Hvad angår tilslutningen af drev og tilbehør, finder vi hele tre kabler som hver er udstyret med tre SATA-stik. En total på ni bør være mere end rigeligt for selv de mest krævende, brugere. I takt med at kapaciteten på vores harddiske stiger, og M.2 bliver mere og mere populært, falder behovet for SATA-stik også lige så stille. Det samme gør sig gældende for Molex stikket, som også er ved at være en gammel sag. EVGA inkluderer hele to kabler med hver tre stik til SuperNova 650 G+ strømforsyning, så du altså har hele seks stik at lege med – igen nok til et hvert behov i min optik.

Med styr på alle kablerne, kan vi som det næste vende blikket mod selve strømforsyning. SuperNova 650 G+ har et minimalistisk design som alligevel har lidt industrielt ind over. Den sorte/grå overflade er rug, og har noget tekstur som faktisk er ret cool. Dette har vi set på flere af EVGA’s strømforsyninger efterhånden. Under gitteret med EVGA logoet i midten, finder vi en 135 mm blæser til at køle hele hærligheden. Desværre er der ikke tale om et semi-passivt kølesystem, som så mange andre strømforsyninger tilbyder i dag. Det betyder med andre ord, at blæseren i denne strømforsyning kører konstant – hvordan støjniveauet er, kigger vi nærmere på lidt senere.

På den modsatte side af strømforsyningen finder vi en blank overflade med EVGA logo og modelnavnet SuperNova 650 G+. Derudover er det et par klistermærker med serienummer og EAN kode med videre, som ikke ligefrem er pæne at se på. Du kan med lidt varme fjerne disse, eller blot montere strømforsyningen i et kabinet med et PSU-cover så er problemet løst.

I bagenden er der som på alle andre strømforsyninger et stort område med ventilation, så at SuperNova 650 G+ kan komme af med den varme luft. Derudover er der naturligvis også et standardstrømstik, samt en powerknap.

På begge sider af strømforsyningen finder vi det samme klistermærke med informationer omkring outputtet på SuperNova 650 G+. Der er hele 648 watt samt 54 ampere at lege med på 12V linjen, hvilket som sagt bør være mere end nok til en gamer computer med en overclocket processor og et enkelt highend grafikkort.

Inden vi springer videre og tager et kig på hvordan strømforsyningen yder, runder vi turen rundt om SuperNova 650 G+ af med et billede af det modulære interface. EVGA har gjort det idiotsikkert og udstyret interfacet med fire forskellige typer af stik. De to største nede i højre hjørne er til det store 24-pin ATX stik. Helt ude til højre finder vi stikkene til CPU1 og 2, mens at de fire andre 8-pin stik er dedikeret til PCI-Express. De resterende fem 6-pin stik er til SATA og Molex strømmen.

Testopsætning og benchmarking

Vi ville normalt have kigget på de interne komponenter inden vi nåede her til. Men da dette betød at vi nærmest skulle ødelægge strømforsyningen, sprang vi over dette trin i dag. Derfor er det nu i stedet blevet tid til at vi skal kigge på hvordan strømforsyningen rent faktisk yder og opfører sig når der kommer strøm til. Udseendet og feature sættet er jo kun den ene del af en strømforsyning, mindst lige så vigtigt – hvis ikke vigtigere – er naturligvis performance.

Testen kommer til at foregå med vores PSU-belaster som er udstyret med en række pærer som vi kan tænde/slukke, og derved præcist holde styr på hvor meget belastning den tilsluttede strømforsyning får. For at måle strømforsyningens PG signal, og se om den starter korrekt op efter bogen, bruger vi en Thermaltake Dr. Power II. Derudover bliver et multimeter brugt til at måle spændingsværdierne under de forskellige belastninger, samt en normal elmåler til at måle elforbruget. På denne måde kan vi udregne effektiviteten, og se om 80 Plus kravene overholdes. Det eneste redskab vi mangler adgang til er et Oscilloscope, så at ripple/støj også kunne blive en del af vores tests.

Ovenover ses PSU belasteren, multimeter, Dr. Power II og elmåleren.

På vores belaster er det kun muligt at belaste på 12V. Jeg belaster derfor strømforsyningen så meget jeg kan på 12V siden - men foretager mine målinger på alle tre linjer (3.3, 5 og 12V) for at se om de forskellige belastningsgrader påvirker de andre linjer på strømforsyningen. Da de fleste komponenter i vores computer bruger 12V (grafikkort, CPU, blæsere etc.) er det naturligvis denne der er vigtigst at belaste.

Lige ledes aflæser jeg forbruget på elmåleren, og udregner effektiviteten som strømforsyningen leverer ved de forskellige belastningsgrader – tjek vores resultater herunder, henholdsvis med en graf for spændingsværdierne og watt ind kontra ud/effektiviteten.

I vores tests var effektiviteten på strømforsyningen ved de forskellige belastninger var følgende, rundet op/ned. Som vi kan se sammenlignet med 80 Plus kravene på billedet nedenfor (se til højre), overholder EVGA SuperNova 650 G+ alle de effektivitetsniveauer den skal i forhold til at være en 80 Plus Gold certificeret strømforsyning:

150 watt belastning: 90% effektivitet

350 watt belastning: 92% effektivitet

650 watt belastning: 89% effektivitet

Selvom det ikke er mange EVGA strømforsyninger vi har haft igennem maskineriet, skal der ikke herske nogen tvivl om at de ved en ting eller to når det gælder om at lave højt ydende lækkerier, det er SuperNova 650 G+ endnu et bevis på. Hvis vi kigger nærmere på vores to grafer ovenfor, kan vi se at der er minimale udsving i alle tre spændingsværdier, hvilket er et stort plus. Selvom vi desværre ikke har mulighed for at måle ripple/elektrisk støj, er jeg ret overbevist om at EVGA har styr på dette da de blandt andet skriver at voltreguleringen holder sig indenfor 2% hvilket i sig selv er ret imponerende. Lige meget hvor meget jeg pressede SuperNova 650 G+ var ydelsen hvor den skulle være, og det samme gjorde sig gældende for støjniveauet – det var helt i bund.

Jeg var lidt skeptisk da jeg læste at EVGA ikke havde udstyret SuperNova 650 G+ med en semi-passiv køleløsning, da dette er noget selv billige strømforsyninger tilbyder i dag. Selvom jeg stadig ser det som et lille minus, er det glædeligt at støjniveauet er holdt helt i bund, selvom blæseren kører konstant. PG-signalet meldte som forventet alt OK, og der var virkelig ikke det store at pege fingre ad hvad angik ydelsen. Heller ikke effektiviteten var der noget at komme efter. Med 80 Plus Gold certificeringen, får man en virkelig effektiv strømforsyning, som belønner dig med minimalt elforbrug og spild af strømmen der bliver trukket ud af stikkontakten. EVGA imponerede os igen, men er vi stadig lige så positive når vi skal snakke pris nedenfor?

Pris

I skrivende stund d. 26/06 2018 kan EVGA SuperNova 650 G+ findes på nettet til omkring 800,- DKK inklusiv fragt. Dette er en fornuftig pris, sammenlignet med andre strømforsyninger i samme klasse og featuresæt. Med 650 watt er der nok til enhver normal gamer computer, og med 100% modulært design, kompakt størrelse, god performance og ikke mindst høj effektivitet er du dækket ind på alle de områder hvor det gælder.

Alle detaljerne på SuperNova 650 G+ kan naturligvis findes hos EVGA selv. Klik blot på banneret nedenfor, og bliv sendt direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

Vi skal have rundet vores test af SuperNova 650 G+ strømforsyningen fra EVGA af, og hvilken fornøjelse det har været at se på denne. EVGA har flere gange bevist at de ved hvad det handler om, når vi snakker strømforsyninger, og det er denne endnu et bevis på. Hvis vi starter med designet så er dette yderst minimalistisk, men alligevel udstråler det noget industrielt med den lidt rug overflade – we like. EVGA har også formået at gøre G+ serien lidt mindre og endnu mere støjsvag end deres forgængere, hvilket også er et plus et bogen. Et par andre ting der også er det er de 10 års garanti som EVGA giver på SuperNova 650 G+, hvilket giver en indikation om at de står bag deres produkter og stoler på at de holder.

Med det 100% modulære design, betyder det at du kun behøver at have de kabler tilsluttet som du behøver i din computer. Alle kablerne der medfølger er sorte og pænt sleevede, og det er dejligt at se EVGA inkluderer ikke bare ét men hele to 4+4-pin kabler til CPU-strømmen. Dette er en trend som flere og flere highend bundkort hopper med på, så at have en strømforsyning med fuld support er lækkert. Det samme er den ydelse og utrolig lave støjniveau som SuperNova 650 G+ tilbyder. Selv under maksimal belastning er strømforsyningen klippestabil, og støjen er banket i bund. Jeg syntes dog at det er lidt en skam at EVGA ikke er hoppet med på den semi-passive trend, som betyder at blæseren ikke kører når der er minimal belastning. Selv budget strømforsyninger fra for eksempel Cooler Master tilbyder dette, så det havde været rart også at se her.

Vi lander på en samlet score der hedder 9/10 samt vores Great Product award. Selvom vi gerne havde set det semi-passive design, er der alligevel så mange plusser at man nærmest glemmer dette ene minus. Det hjælper også på det at blæseren er så støjsvag, at du nærmest ikke bemærker den alligevel. En velfortjent score til SuperNova 650 G+, som i den grad får vores anbefaling med herfra.

Godt

Kompakt anonymt design

100% modulær med sorte kabler

Høj effektivitet med 80 Plus Gold

EVGA yder 10 års garanti

Meget støjsvag, selv under hård belastning

Ydelsen er til UG!

Klar til highend bundkort (to 4+4-pin CPU stik)

Knap så godt

Ikke semi-passiv køling som konkurrenterne

Score: 9 + Great Product award