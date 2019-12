AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-07 08:24:12

Så smart kan du have strøm med på farten

Glem alt om grimme og tunge powerbanks, som i mange tilfælde er belastende at bringe med sig rundt. Powrtabs er på banen med nye smarte produkter, som gør opladning let og mobil

Powerbanks kommer i et hav af forskellige versioner, og der er langt mellem snapsene, når det kommer til powerbanks, der rent faktisk virker gennemtænkte, når det kommer til det visuelle design. Naturligvis handler det mest af alt om kvaliteten, og hvad en powerbank rent faktisk er i stand til at tilbyde os som bruger, men derfor må den vel godt være pæn at se på, når man nu skal have den med på farten.



Det har folkene hos Powrtabs tænkt sig at ændre på med deres nye smarte strømlager. De fleste af os er storforbruger af mobile enheder som tablets og smartphones, og ser man film på farten, og ikke har mulighed for at koble sig på en stikkontakt, så står man hurtig med en enhed uden strøm, som så bare er ligegyldig fyld i lommen.



Det er her, hvor Powrtabs er smart. En powerbank skal oplades før den tages med på farten, og her skiller Powrtabs sig ud, ved kun at tilbyde et engangs-boosts af strøm til din iPhone eller Android - altså ingen forebyggende opladning påkrævet. Her til skal Powrtabs ikke oplades som en powerbank skal. Dvs du lader enheder og smider den i skraldespanden.



Hver Powrtabs giver op til 4 timers ekstra timers batterilevetid, og har en holdbarhed på fem år, og leveres i en biologisk nedbrydelig skal, som gør de også har tænkt på miljøet. What’s not to like?

Priserne starter på 14,99USD, og Powrtabs kan fås til både iPhones og Android.



Læs mere her