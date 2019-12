AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-06 09:23:23

Seasonic fremviser ny Prime SnowSilent PSU serie med 12 års garanti

Seasonic, er blandt de absolut bedste producenter inden for strømforsyninger, og nu har producenten annonceret deres nye Prime SnowSilent series, som frigives i 550W, 650W, og 750W, sammen med imponerende 12 års garanti.

Seasonic, er blandt de absolut bedste producenter inden for strømforsyninger, og nu har producenten annonceret deres nye Prime SnowSilent series, som frigives i 550W, 650W, og 750W, sammen med imponerende 12 års garanti.

Designet er holdt i hvidt, som vil klæde de fleste computere.



Seasonic vedhæfter deres Prime SnowSilent serie med 80 Plus Gold certificering for 550W, 80 Plus Platinum for 650W og 80 Plus Titanium 750W modellen.



Ifølge producentens eget site, vil deres nye Prime SnowSilent serie også tilbyde passive mode, som gør PSU’en ikke starter blæseren op, før temperaturen går over 40 procent load.



Seasonic SnowSilent 550W og 650W, er 14 cm lang mens 750W versionen holder sig til standarden på 17cm. Hertil er 750W versionen den eneste af de nye, som er designet med to 4+4-pin EPS power connectors. Ens for alle er et fuldt modulært design, DC-to-DC switching med et enkelt +12 rail, aktive PFC, mikro tolerance belastningsregulering m.v. Intet er overladt til tilfældighederne hos

Seasonic.



Der er endnu ingen officielle priser eller officiel lanceringsdato.