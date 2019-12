AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-07 11:59:18

Thermaltake AI stemmestyret digital strømforsyning annonceret

Nu kommer det ellers lidt kedelig strømforsyning segment op i gear med en artificial intelligent voice control digital strømforsyning fra Thermaltake.

Nu kommer det ellers lidt kedelig strømforsyning segment op i gear med en artificial intelligent voice control digital strømforsyning fra Thermaltake. Den nye Toughpower iRGB PLUS Titanium/Platinum digital, kommer bundled med en app, som kommer til både Android og iOS enheder, og bliver navngivet DPS G Mobile.



For at kunne skabe verdens første digitale stemmestyret strømforsyning, har Thermaltake kombineret Intelligence (AI) ind i deres Smart Power Management (SPM) system, og skabt et ny ”AI Voice Control” system, som kan styres via en app.



Nedenstående video giver et indblik i, hvordan stemmestyring er muligt samt funktionaliteten på DPS G Mobile App.



Thermaltake skriver følgende:



”The DPS G Mobile App allows users to take control of the RGB fan as well as receiving PSW, CPU and VGA status and warning alerts enabling users to remotely power down their PC at any time using their smartphone or tablet if anything should go wrong and you receive an alert from the app. Shut down schedules can also be set to power off your PC when required saving you electricity costs”



Vi har ikke kunne finde priser eller officiel release af Toughpower iRGB PLUS Titanium/Platinum serien.

Du kan læse mere HER