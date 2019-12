AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-24 10:09:20

Alt du skal vide om den nye Microsoft Surface Pro

Den nye Microsoft Surface Pro udbydes i forskellige varianter, når det kommer til specifikationer. På processor fronten, kan du vælge mellem Intel Core m3, Intel Core i5 samt Intel Core i7.

Microsoft har officielt lanceret deres nye Windows tablet, Microsoft Surface Pro, og langt om længe smides alle de lækre detaljer på bordet.

Designmæssigt, har Microsoft Surface Pro også gennemgået en forandring, og det samme under den smukke overflade. Blandt andet omtaler Microsoft, at Microsoft Surface Pro nu kan give op til 50 % bedre batteritid end Surface Pro 4. På det ydre, er Microsoft Surface Pro nu designet med mere afrundede hjørner, og så er kameraet indsat, så det passer perfekt ind i rammen.

Kigger vi på de fysiske dimensioner, så vejer Microsoft Surface Pro sølle 768 gram inkl. en m3 processor, i5: 770 g og i7: 784 g, så en imponerende let lille sag fra Microsoft, som er fordele på 11.5” x 7.9” x 0.33” (292 mm x 201 mm x 8.5 mm)

The new Surface Pro has been redesigned from the inside out to give people more performance and 50 percent more battery life than the Surface Pro 4. Everything has been streamlined and refined — from softer, rounded edges to cameras built to fade into the bezel. At just 8.5mm thin and starting at 1.69 pounds4 the new Surface Pro is lighter than the bag it will be carried in, and packs the power of a 7th generation Intel® Core™ processor into a new fanless,5 whisper-quiet design.

The new Surface Pro Signature Type Cover delivers a high-quality scissor mechanism and 1.3 mm of key travel for faster and more accurate typing. A full-size glass trackpad with five-finger multi-touch capabilities allows for ultimate precision, and the entire keyboard is wrapped in soft yet durable Alcantara® material, creating a comfortable palm rest and beautiful aesthetic.

Microsoft Surface Pro, er bygget med et 12.34” PixelSense display, og du kan vælge mellem 4GB og 16GB RAM. Her til kommer mulighed for at vælge op til en 1TB SSD, som vist dækker de fleste behov på den korte front.

Prisen starter ved $799, som blandt andet inkluderer en Intel Core m3. Vælger du toppen af poppen, Intel Core i7, 16GB RAM og 1TB lager, så ender vi på en pris på $2,699.

