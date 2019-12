AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-11 22:57:13

Amazon Kindle Oasis - Nu som vandtæt

Vand og teknik går sjældent hånd i hånd. Det synes dog ikke at være det helt samme problem for den nye Amazon Kindle Oasis.

Vand og teknik går sjældent hånd i hånd. Det synes dog ikke at være det helt samme problem for den nye Amazon Kindle Oasis.

Amazons Kindle-tablets er kendte for at være meget alsidige. Du kan tage dem med på et fly, men du kan også tage dem en tur med til poolen og læse din yndlingsbog.

Det sidste kan du gøre uden nogen bekymringer. Den nye Amazon Kindle Oasis er nemlig vandtæt i det tilfælde, at uheldet skulle være ude.

Det er den første Kindle-tablet fra Amazon til at være med en såkaldt IPX8 rating. Den gør det muligt for at tabe din Kindle-tablet i op til to meter dybt vand, så længe du sørger for at fiske den op igen inden for en time.

Den nye Amazon Kindle Oasis ankommer desuden med en 300-ppi-skærm, samt 8 eller 32GB alt efter, hvilken model du vælger at købe.

Amazon forventes at udgive deres tablet-nyhed den 31. oktober. Den kan erhverves for den nette sum af 299 dollars.