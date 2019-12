AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-18 10:02:15

Amazon på banen med Fire 7 og Fire HD 8

Amazon har en glædelig nyhed til alle de mange tablet-elskere. Virksomheden har hele to nye Fire-modeller klar.

Amazon er fremme med en spændende nyhed til deres fans. Virksomheden har nemlig valgt at annoncere to nye tablets: Fire 7 og Fire HD 8.



Fire 7-modellen har et tyndt og let design. Derudover er den blevet udstyret med et batteri, der kan holde strøm i op til otte timer.



Fire HD 8-modellen ankommer med en quad core processer. Den har desuden mulighed for at holde strøm i op til 12 timer.



Begge tablets har Alexa. Alexa fungerer som en slags elektronisk assistent, der har mulighed for at udføre en række opgave ved hjælp af din stemmeføring.



Fire 7 og Fire HD 8 kan forudbestilles allerede nu. Fire 7 er den billigste model. Den står til at koste 50 dollars. Fire HD 8 er 30 dollars dyrere.