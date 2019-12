AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-08

Apple arbejder på to nye iPad-modeller

Man kan ikke beskylde Apple for at sove i timen - tværtimod. De næste store lanceringer kan meget vel omhandle to nye iPads.

Nylige rapporter mener at vide, at Apple arbejder på to nye iPad-modeller, der skal lanceres inden for den nærmeste fremtid.

De to nye iPads forventes angiveligt at ankomme med den samme Face ID-teknologi, som Apple introducerede sidste år med udgivelsen af iPhone X.

Jun Zhang fra Rosenblatt Securities forudsiger, at der vil blive produceret op til otte millioner eksemplarer af de to nye iPads.

Hvad angår tekniske specifikationer, så forventes begge iPads at blive udstyret med de såkaldte A11X processere fra Apple.

Apple har endnu ikke været ude at bekræfte eller afkræfte rygterne om ankomsten af de omtalte iPads.