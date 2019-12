AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-03-19 15:28:26

Apple lancerer ny iPad Air og iPad Mini

Kort før Apple’s special event d. 25. marts, har Apple netop lanceret en ny iPad Air og iPad Mini. Lanceringen skete ud fra et Tweet af Apple’s CEO Tim Cook, der fremviste den nye iPad Mini.

Kort før Apple’s special event d. 25. marts, har Apple netop lanceret en ny iPad Air og iPad Mini.

Lanceringen skete ud fra et Tweet af Apple’s CEO Tim Cook, der fremviste den nye iPad Mini. Mange havde ellers troet at iPad Mini (og iPad Air) var et overstået kapitel, da der ikke var set en ny siden henholdsvis 2014 og 2015. Nu ser vi dog endelig en længe ventet opdatering til iPad Mini, der primært byder på nyt i den interne hardware.

Både Air og Mini har fået et opgraderet display og understøttelse af Apple Pencil. Begge tablets er desuden udstyret med Apple’s kraftige A12 chip, med op til 10 timers brug, et 8MP F/2.4 HDR kamera, og et 3.5mm jackstick. iPad Mini beholder den efterhånden velkendte størrelse med et 7,9” display med 326 ppi, mens iPad Air vokser fra 9,7” til 10,5” med 264 ppi. Displayet understøtter True Tone med en lysstyrke op til 500 nits.



- iPad Mini starter fra 3.399 kroner med 64GB



- iPad Air starter fra 4.399 kroner også med 64GB

Begge modeller fås i farverne Silver, Space Grey og Gold.



En WiFi + 4G model kan også købes, og hvis du har brug for mere plads, findes en 256GB model også.

iPad Air og Mini er tilgængelige nu og kan købes på nettet og i butikkerne.

Billeder og kilde: Apple