AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-07 18:50:06

Apple overvejer at implementere Cintiq-tiltag til iPads

Apple er angiveligt gået hen og blevet inspirerede af Cintiq. Det kan blive stærkt udslagsgivende for, hvordan fremtidige iPads bliver lavet.

Apple er angiveligt gået hen og blevet inspirerede af Cintiq. Det kan blive stærkt udslagsgivende for, hvordan fremtidige iPads bliver lavet.

Der har takket været lanceringen af iPad Pro og Apple Pencil været nævnt en række sammenligninger mellem iPad Pro og den såkaldte Cintiq-tablet.

Der er dog en væsentlig forskel på de to tablets. Det er muligt at bruge iPad Pro som en tegne-tablet og forbinde den til ens PC eller Mac-computer. Dette betyder, at alt tegnearbejdet er nødsget til at blive foretaget på selve tableten. Anderledes fungerer det med tablets fra Cintiq, hvor brugere har mulighed for at forbinde den med deres Mac-computere og bruge disse til at tegne med.

Nu tyder noget så på, at Apple har fået smag for Cintiqs system. En ny rapport fra OS News melder i hvert fald, at Apple er i færd med at overveje, hvorvidt de skal implementere en række nye Cintiq-tiltag til deres iPads.

Bliver det gennemført, så kan de fremtidige iPad-købere se frem til flere spændende iPad-udgivelser. De nye iPads vil gå hen og blive ideelle værktøjer for kunstnere, designere og fotografer.

Den respekterede udvikler, Marco Arment, har kommenteret på nyheden. Han støtter et kommende træk fra Apple, hvor de vælger at nærme sig Cintiqs ideer.