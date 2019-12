AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-18 09:39:59

Apple overvejer at stoppe iPad mini-produktionen

iPad mini-modellerne er ikke længere populære hos Apple-brugerne. Det lader nu til at få en konsekvens for produktionen.

Apple har, ifølge nye rapporter, besluttet sig for at stoppe produktionen af iPad mini. Beslutningen er eftersigende blevet truffet på baggrund af øjeblikkelige salgstal, der er for lave.



Det har allerede tidligere været rygtet, at Apple var på vej til at foretage dette skridt. Dermed vil det altså ikke være en stor overraskelse, hvis det viser sig at være sandt.



Det vides endnu ikke, om iPad mini-produktionen er sat til at stoppe om et par måneder, eller med øjeblikkelig virkning.



Det lave salg af iPad mini menes at skyldes iPhone Plus-modellerne, der har været ekstremt populære siden deres ankomst.



Apple har ikke udgivet en iPad mini model siden 2015. Dengang var det den såkaldte iPad mini 4, som røg en tur på butikshylderne.