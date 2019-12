AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-06 09:00:48

Apple siger farvel til deres 9,7

Apple fremviste igår på WWDC 2017, en række nye produkter, og deriblandt en ny 10.5” iPad Pro, som skal erstatte den nuværende 9,7” model.



Den nye 10.5” iPad Pro, er udstyret med et 10,5” LED display, med en opløsning på 2224 x 1668 pixels og 264 pixels (ppi).



Appe skriver følgende:



“These are by far the most powerful iPads we’ve ever created with the world’s most advanced displays featuring ProMotion, the powerful new A10X Fusion chip and the advanced camera system of iPhone 7,” said Greg Joswiak, Apple’s vice president of Product Marketing. “Together with iOS 11 these new iPad Pro models will radically change what users can do with iPad.”



Til at forsyne den nye iPad med performance, finder vi en Apple A10x processor. På bagsiden har Apple monteret et 12 megapixel med OIS, og en linse, der er i stand til at optage 4K video @ 30 frames pr. sekund.



På fronten finder vi et 7 megapixel FaceTime HD kamera med HDR, og muligheden for at optage Full HD video i 1080p.



Apple’s nye 10.5” iPad Pro, er ligeledes udstyret med 2 mikrofoner og 4 højtalere.



På lagerfronten finder vi 3 modeller: 64GB, 256GB og en 521GB version.



Priserne starter på £619 for 64GB versionen, £709 for 256GB, og endelig wooping £889 for 512GB versionen.

Der er også blevet plads til en 4G LTE version, som prissættes lidt anderledes: 64GB LTE koster £749, 256GB £839 og slutteligt 512GB versionen til £1019.



Apple’s nye 10.5” iPad Pro, kan allerede bestilles via Apple.