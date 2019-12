AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-04 09:35:03

Apple understøtter ENDELIG mus til iPad

Selvom iPad Pro gemmer en solid performance under overfladen, har de aldrig helt formået at vinde frem som en potentiel laptop replacement.

Selvom iPad Pro gemmer en solid performance under overfladen, har de aldrig helt formået at vinde frem som en potentiel laptop replacement. Dette skyldes blandt andet begrænsningerne i iOS, hvor du ikke helt har samme funktionalitet, som vi kender det fra et konkret OS som MacOS eller Windows, men det ændrede sig, da Apple lancerede iPadOS.



iPadOS en gren af iOS, der gør iPad til en mere produktiv enhed. Den gode nyhed er, at det ser ud til at en af disse tilføjelser er understøttelse af mus til iPads. Det betyder, at iPad Pro, når det kombineres med Smart Keyboard (eller et andet tastatur), endelig bliver det produktive kraftcenter, som mange håbede på.



Dette blev opdaget af udvikleren Steve Troughton-Smith, da betaen af softwaren var gået live. Vi havde faktisk tidligere hørt, at Apple ville tilføje understøttelse af til iPad, og vi jublende glade for at rygtet holdt stik. For øjeblikket ser det ud til, at understøttelsen er tilgængelig som en AssistiveTouch-tilgængelighed, så det er uklart, hvad det fulde omfang af supporten er og bliver.



Det er dog blevet påpeget, at der under indstillingerne Pegeredskaber, er en mulighed for Bluetooth-enheder, hvilket tyder på, at understøttelse til Bluetooth mus kunne være en del af det, men vi bliver nødt til at vente og se tiden an.

Kilde & Billeder

engadget