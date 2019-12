AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-04 10:45:04

Budgetvenlig 9,7 tommer Apple iPad lanceres i 2018

Det ser ud til vi skal forvente en budgetvenlig 9,7 tommer Apple iPad lanceres i 2018, informationer, der stammer fra Digitimes.

Det ser ud til vi skal forvente en budgetvenlig 9,7 tommer Apple iPad lanceres i 2018, informationer, der stammer fra Digitimes. Tiltaget fra Apple skal uden tvivl være et sats på at indtræde på entry-level markedet for at gøre deres enheder mere hvermandseje, som vi normalt kender android baseret produkter. Digitimes skriver informationerne stammer direkte fra Apple selv, og med en pris omkring $259, $70 billigere end nuværende iPads, som starter ved $329, så kan Apple meget vel træde ind i et meget spændende segment set med konsumer brillerne.

”Apple is considering a new inexpensive 9.7-inch iPad priced at around US$259 for 2018, according to sources from related upstream suppliers, which added that the device should be able to attract more demand from price-oriented consumers, allowing Apple to maintain its present 10 million-unit tablet shipments a quarter”.

Forventet release af en budgetvenlig Apple iPad er andet kvartal af 2018.