AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-21 12:42:37

Galaxy Tab S4 er blevet spottet

Galaxy Tab S4 synes at nærme sig en lancering. Den er i hvert fald allerede blevet spottet på internettet.

Samsung har tidligere brugt MWC til at lancere nye tablets. Nu tyder noget på, at årets event ikke bliver nogen undtagelse.

En tablet, der menes at være efterfølgeren til Galaxy Tablet TB S3, er nemlig blevet spottet på GFXBench.

Den går under navnet Galaxy Tab S4 og menes nu at have mulighed for at gøre sin entre under MWC 2018 i Barcelona.

Galaxy Tab S4 er angiveligt blevet udstyret med en Qualcomm Snapdragon 835-processer, samt 4GB RAM og 64GB opbevaringsplads.

Samsung har ikke selv været ude at kommentere på en kommende lancering. Galaxy Tab S4 kan derfor sagtens ske at være virksomhedens helt store overraskelse i Barcelona.